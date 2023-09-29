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    В Омске мужчину убили телевизором

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    26 комментариев

    Омич заступился за женщин, на которых ругался сосед, после этого мужчину избили молотком и добили телевизором по голове. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По данным агентства, 52-летний житель Омска сделал замечание 34-летнему соседу, который ругался с двумя женщинами. Завязался конфликт, который закончился убийством.

    «За это получил по голове молотком, затем телевизором», — рассказал источник РИА Новости.

    Смерть омича наступила от черепно-мозговой травмы. Предполагаемого убийцу задержали, его планируют арестовать. Ранее он был судим по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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    Комментарии 26

    25267490129 Сен 2023 в 16:58
    Что-то Алика-1 давно не видно, не стукнул ли его телевизор?
    +0−0
    AlBerkut29 Сен 2023 в 16:31
    Так житель Москвы, или всё же Омска?
    Или это 'удар был такой силы, что москвич стал соседом омича'? 🤔
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 16:27
    Сковородки-нету?
    +0−0
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