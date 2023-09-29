В Омске мужчину убили телевизором

Омич заступился за женщин, на которых ругался сосед, после этого мужчину избили молотком и добили телевизором по голове. Об этом в пятницу, 29 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным агентства, 52-летний житель Омска сделал замечание 34-летнему соседу, который ругался с двумя женщинами. Завязался конфликт, который закончился убийством.



«За это получил по голове молотком, затем телевизором», — рассказал источник РИА Новости.



Смерть омича наступила от черепно-мозговой травмы. Предполагаемого убийцу задержали, его планируют арестовать. Ранее он был судим по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».