Байкер залетел под грузовик на Ручьевской дороге. ДТП попало на видео

Автор: «Мегаполис»
Серьезное ДТП с мотоциклом произошло в Красногвардейском районе Петербурга утром 29 сентября. Выезжавший грузовик прервал маневры быстрого байкера.
Около 10:27 на пересечении Пискарёвского проспекта и Ручьёвской дороги столкнулись грузовик Hyundai и мотоцикл Kawasaki, сообщили Фонтанке в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате байк вместе с водителем оказался подмят под грузовик. Видеозаписью произошедшего поделился в группе «Мегаполис» очевидец. На ней видно, как байкер обгоняет автора видео, проскочив между ним и встречным микроавтобусом, а затем на его пути оказывается выезжающий с прилегающей территории грузовик. Мотоциклист тормозит и кладет байк на бок, после чего влетает вместе с ним под заднее колесо машины.
По данным главка, байкер, мужчина лет 40–45 на вид, получил тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, переломы бедра, колена, голени, предплечья и костей таза, шок 3-й степени, а также многочисленные ушибы и ссадины. Пострадавшего доставили в Александровскую больницу.
По факту произошедшего ведется проверка.