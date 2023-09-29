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    Байкер залетел под грузовик на Ручьевской дороге. ДТП попало на видео

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    7 комментариев

    Автор: «Мегаполис»

    Серьезное ДТП с мотоциклом произошло в Красногвардейском районе Петербурга утром 29 сентября. Выезжавший грузовик прервал маневры быстрого байкера.

    Около 10:27 на пересечении Пискарёвского проспекта и Ручьёвской дороги столкнулись грузовик Hyundai и мотоцикл Kawasaki, сообщили Фонтанке в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате байк вместе с водителем оказался подмят под грузовик. Видеозаписью произошедшего поделился в группе «Мегаполис» очевидец. На ней видно, как байкер обгоняет автора видео, проскочив между ним и встречным микроавтобусом, а затем на его пути оказывается выезжающий с прилегающей территории грузовик. Мотоциклист тормозит и кладет байк на бок, после чего влетает вместе с ним под заднее колесо машины.

    По данным главка, байкер, мужчина лет 40–45 на вид, получил тяжелые травмы: закрытую черепно-мозговую травму, переломы бедра, колена, голени, предплечья и костей таза, шок 3-й степени, а также многочисленные ушибы и ссадины. Пострадавшего доставили в Александровскую больницу.

    По факту произошедшего ведется проверка.

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    Комментарии 6

    Гость29 Сен 2023 в 15:21
    жизнь уже никогда не будет прежней. если будет. если не можешь, зачем кататься
    +0−0
    инкоrнида29 Сен 2023 в 15:21
    летел на сходку лгбт'шников, закрывающих сезон в выходные?
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 15:17
    Увидел же, ну резко бы руль повернул. ....
    +0−0
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