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    Энергетический Петербург

    Петербургские ученые нашли способ удешевить производство водородного топлива

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    В Санкт-Петербургском физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе изучают возможность применения более дешевых катализаторов, которые используются для получения водородного топлива. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», иттрий и церий справляются с задачей не хуже платины и палладия, если их сочетать с другими металлами.

    Получение водорода с помощью водяного и парового риформинга углеводородов, которые растворяют в воде и нагревают в присутствии катализатора, —

    один из наиболее перспективных. К плюсам этого способа можно отнести большой выход водорода и возможность получить другие ценные продукты, к минусам — необходимость использовать дорогие и редкие металлы для проведения реакции.

    Ученые из Петербурга комбинировали «обычные» и редкоземельные металлы: первый выступал в роли носителя катализатора, второй как раз и ускорял реакцию. Так, к железу или никелю добавляли редкоземельные иттрий и церий. Измельченные металлы смешивали и заливали органическим веществом, используемым в фармацевтике: глицином, уротропином или мочевиной. После нагрева смеси ученые получили пористую массу с большой площадью поверхности — это область взаимодействия действующего вещества с реагентами: чем она больше, тем быстрее идет реакция.

    Пористую смесь металлов протестировали на глицерине — он превратился в водород и легкие углеводороды (этан и пропан), а также на углекислом газе, который стал синтез-газом. Сейчас продолжаются эксперименты с другими металлами и органическими веществами, чтобы получить такой же эффект, как от универсальных, но дорогих катализаторов.

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