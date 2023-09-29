Петербургские ученые нашли способ удешевить производство водородного топлива

В Санкт-Петербургском физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе изучают возможность применения более дешевых катализаторов, которые используются для получения водородного топлива. Как сообщает онлайн-журнал об энергетике «Энергия+», иттрий и церий справляются с задачей не хуже платины и палладия, если их сочетать с другими металлами.

Получение водорода с помощью водяного и парового риформинга углеводородов, которые растворяют в воде и нагревают в присутствии катализатора, —

один из наиболее перспективных. К плюсам этого способа можно отнести большой выход водорода и возможность получить другие ценные продукты, к минусам — необходимость использовать дорогие и редкие металлы для проведения реакции.

