На Обуховском заводе отметили юбилей первого начальника выпуском почтовой карточки

Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В честь исторических деятелей очень часто создают открытки или марки. Иногда благодаря таким выпускам широкая публика узнает об очень интересных людях. Так, в музее истории Обуховского завода отметили 190-летий юбилей первого начальника предприятия, его легенды — Александра Колокольцова. Он руководил предприятием с 1865 по 1894 год и сделал его одним из крупнейших и наиболее хорошо оснащенных орудийных и сталелитейных заводов не только России, но и Европы. «В этом году совпали два знаменательных события — Обуховскому заводу исполнилось 160 лет и 190-летие первого начальника завода Александра Колокольцова. Он руководил заводом почти 30 лет — это огромный труд и невероятная ответственность! Отдать дань его памяти — важное для нас дело. Хочу выразить благодарность Почте России за то, что она выпустила почтовую карточку к юбилею первого начальника Обуховского завода, а к юбилею завода — почтовый конверт. Я благодарен за такое внимание к нашему предприятию», — сказал на церемонии генеральный директор АО «Обуховский завод», заместитель генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Михаил Подвязников.

Михаил Подвязников Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Праправнучка знаменитого российского промышленника Ольга Колокольцова рассказала о знаменитом прадеде. Оказывается, ее отцу, внуку выдающегося руководителя, однажды при поступлении на работу сказали, что он должен гордиться таким предком. «Был такой известный писатель и историк Николай Павлович Задорнов — отец того самого юмориста Задорнова. Так вот, Николай Павлович рассказывал, что Александр Колокольцов был довольно жестким человеком, но при этом очень сдержанным. Он учился в Англии, очень скрупулезно все изучал, искал то, что должно пригодиться России. И затем занялся артиллерией. К сожалению, у нас в семье больше никто не был связан с Обуховским заводом, но имя прадеда всегда было у нас дома на слуху», — рассказала Ольга Никитична.

Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Интересный факт: Александр Колокольцов был не только выдающимся руководителем, но и участником одного из самых знаменитых российских морских путешествий — плавания фрегата «Паллада» в 1852–1855 годах к берегам Японии. Писатель Иван Гончаров написал об этом книгу «Фрегат «Паллада».

В дальнейшем Колокольцов много сил посвятил флоту и географическим исследованиям. В составе эскадры известного исследователя Аральского моря Алексея Бутакова нашел фарватер реки Аму-Дарья. Участвовал в экспедиции в Хиву и Бухару. Только потом, после командирования в Англию и Францию, занялся артиллерией и заводской деятельностью. Но не просто так, а по назначению Александра II. Император намеревался поддержать предприятие «постановлением во главе завода морского офицера, обладающего отличными познаниями, приобретенными им во время многолетних сношений с заводами Великобритании». И не прогадал: в производстве Колокольцов руководствовался передовыми научно-техническими идеями и хорошими управленческими решениями. «Выпуск марок, конвертов и карточек к знаменательным датам — добрая традиция, которую Почта России поддерживает много лет. Приятно быть причастным к такому событию, тем более, когда оно посвящено юбилею такого выдающегося руководителя, как Александр Александрович Колокольцов», — отметил директор Макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебренников.

Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев, «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Завершилось мероприятие небольшим концертом. Пианисты играли на легендарном для предприятия рояле 1890-х годов выпуска. В советские времена под его аккомпанемент рабочие делали гимнастику, а несколько лет назад инструмент отреставрировали и поставили в музее завода.

До 27 ноября в музее будет работать выставка «Колокольцов А.А. — первый начальник Обуховского завода», посвященная юбилею. АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз — Антей»