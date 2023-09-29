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    Глава Минстроя допустил, что некоторые города в новых регионах восстанавливать не будут

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    26 комментариев

    Некоторые города в новых регионах (в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях), возможно, не будут восстанавливать. Это допустил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета при министерстве, пишет 29 сентября РИА Новости.

    По его словам, некоторые города в нынешних условиях восстанавливать опасно. Файзуллин привел в пример «стотысячные города», в которых «ничего не осталось» и работы там не ведутся. «Семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья. Воды нет, света нет, электроэнергии нет, тепла и газа тоже», — сказал он.

    Также он сказал, что работа пока «толком не ведется в Северодонецкой агломерации».

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    ЛАЙК3
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ25
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 26

    Гость29 Сен 2023 в 15:09
    Есть предложение: пусть Зет-патриоты скинутся деньгами и на них восстанавливают, что хотят... А мои налоги на это тратить не надо!
    +0−0
    28029700729 Сен 2023 в 14:58
    Памятники человеческой бесчеловечности
    +1−0
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