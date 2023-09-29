Глава Минстроя допустил, что некоторые города в новых регионах восстанавливать не будут

Некоторые города в новых регионах (в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях), возможно, не будут восстанавливать. Это допустил глава Минстроя России Ирек Файзуллин на заседании Общественного совета при министерстве, пишет 29 сентября РИА Новости.



По его словам, некоторые города в нынешних условиях восстанавливать опасно. Файзуллин привел в пример «стотысячные города», в которых «ничего не осталось» и работы там не ведутся. «Семь человек там живут, не хотят уходить из индивидуального жилья. Воды нет, света нет, электроэнергии нет, тепла и газа тоже», — сказал он.

