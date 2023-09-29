Кто тут плакса? Новый российский сериал о буллинге можно посмотреть онлайн

Предварительный закрытый показ сериала в Петербурге состоялся за три дня до официального старта проекта. Зрители получили возможность увидеть первый и второй эпизоды «Плаксы», а также познакомиться с создателями фильма: креативным продюсером Вадимом Бакуневым и координатором проекта Елизаветой Воробьевой.

«При создании сериала мы не в последнюю очередь ориентировались на личные переживания и собственный опыт школьного буллинга, — признался Вадим Бакунев. — Но тогда нам казались обыденными внутриклассовые распри, как будто это нормальная история. Сейчас же понимаем, что так думать и действовать нельзя. И мы сделали фильм для семьи, для того подросткового возраста, когда кажется, что у всех свои проблемы, а до твоих никому нет дела. Я считаю, что этот сериал должны в первую очередь посмотреть дети. И привести своих родителей».

Вместе с сериалом создатели запустили просветительский социальный проект о буллинге «Я не плакса». На портале простыми словами на примере героев драмы рассказывается об основных признаках школьной травли и способах защиты. Кроме того, на сайте собраны контакты организаций, к которым можно обратиться за психологической, юридической и другой помощью.

«Одна из специфических особенностей школьного буллинга — о нем как будто никто не знает. Подростки редко рассказывают о травле родителям и учителям, а взрослые зачастую руководствуются принципом «это дети, разберутся сами». Проект «Плакса» — пронзительно откровенный рассказ о том, что иногда происходит за школьными дверями. Это напоминание нам, родителям, о том, как важно прислушиваться к своим детям и быть рядом», — отметила Эвелина Дорошенко, директор по работе с массовым сегментом региона «Запад» ПАО «Ростелеком».