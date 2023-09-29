Море, сосны и свежий воздух. Как поселиться рядом с пляжем — и со всеми удобствами

Если вы всегда мечтали о жизни на берегу залива, среди сосен, в тишине и покое, чтобы дышалось полной грудью, в окружении корабельных сосен на Курортном побережье с его целебным воздухом, родниками и миром внутри — исполнение вашего желания ближе, чем вы думаете. Не зря именно так называется малоэтажный квартал между пляжем и бором, где рядом не только красота природы, но и все, что нужно для комфортной жизни.



Тут есть продуктовый магазин, ресторан с видовой террасой, лес для прогулок, Соседский центр для спорта, хобби и отдыха, а еще уютный двор, куда можно со спокойной душой отпустить ребенка одного. На закрытой территории создан свой мир, где все жители знакомы друг с другом, а ресторан по выходным превращается в одну большую семейную веранду.

И пространства здесь спроектированы с учетом загородного расположения квартала: просторные кухни-гостиные, тихие спальни, большие лоджии. Чтобы восстановиться после тяжелой недели, нужно просто вернуться домой.

Выбрать подходящую планировку и узнать стоимость лотов можно на сайте проекта.

*Апартаменты «Мир внутри» — застройщик ООО «СЗ СПБ ПРИМОРСКОЕ», проектная декларация на сайте наш.дом.рф