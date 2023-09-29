Связь под землей: билайн увеличил скорость 4G в тоннелях петербургского метро

Сотрудники компании билайн продолжают улучшать качество мобильной связи в метро Санкт-Петербурга. Оператор запустил технологию MIMO на базовых станциях в тоннелях. Это позволяет значительно ускорить 4G в подземке.

MIMO (Multiple Input Multiple Output) — метод пространственного кодирования сигнала, увеличивающий пропускную способность радиосети. Благодаря использованию нескольких антенн на базовых станциях эта технология улучшает качество покрытия и проникновение сигнала в метро. Это значит, что абонентам билайна доступен более стабильный и быстрый интернет в подземке, куда не проходят волны с обычных базовых станций на улице.



С запуском MIMO растет скорость передачи данных. Также за счет увеличения емкости сети скорость соединения будет оставаться высокой независимо от числа абонентов, которые могут одновременно пользоваться интернетом.



Проведенное еще до запуска MIMO, в феврале этого года, исследование агентства «Телеком Дэйли» показало лидерство билайна по доступности интернета и средней скорости в петербургском метро. После запуска MIMO в тоннелях 1-й и 3-й линий средние скорости LTE провайдера выросли на 20%: с 120 Мбит/с до 145 Мбит/с.



Чтобы абонент мог выходить в интернет в метро и при этом не переживать за потраченные из своего пакета гигабайты, билайн предложил бесплатную услугу. Она позволяет пользоваться онлайн-сервисами, не расходуя трафик из тарифа. Подключить ее можно в личном кабинете или в мобильном приложении до 15.03.2024 г. Подробное описание услуги доступно по ссылке.



Директор Петербургского отделения билайна Евгений Галушко: «Технология MIMO, которая уже работала на станциях, заработав в тоннелях, даст нашим абонентам возможность приятно провести время в дороге: они могут читать книги онлайн, общаться по видео, совершать покупки, планировать отпуск, бронируя отели и т.д. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем развивать нашу связь, внедряя новые технологии для улучшения ее качества».



ПАО «ВымпелКом», beeline.ru.

