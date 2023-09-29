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    Преступники полгода держали на крючке пенсионерку из Соснового Бора. Отпустили через 13 миллионов

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    29 комментариев

    Полиция Ленинградской области ищет, кому жительница Соснового Бора шесть месяцев отдавала миллионы — чужие и свои.

    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 сентября, за настоящей помощью в правоохранительные органы 73-летняя женщина обратилась накануне, лишившись не только денег, но и квартиры.

    Финансовое состояние подкосил телефонный звонок, раздавшийся 14 марта. Собеседница представилась сотрудницей банка, запугала кредитом, который будто бы пытаются оформить на имя пенсионерки, и убедила, что нужно действовать на опережение.

    Взятой в банке суммой мошенники не удовлетворились. Через четыре дня пожилая женщина узнала, что рискует потерять квартиру. Чтобы недвижимостью не завладели преступники, её продали и снова спрятали деньги на «безопасный» счёт. С марта по конец сентября заявительница таким образом лишилась 13 миллионов рублей.

    В полиции возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, причастных устанавливают.

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    Комментарии 29

    Гость29 Сен 2023 в 12:55
    Я, конечно, понимаю, что зомбоящик смотреть с неокрепшей психикой небезопасно. Но хотя-бы как-то интересоваться, что в мире происходит надо. Этой схеме развода уже несколько лет, но все равно работает отлично.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 12:53
    Баалин, а банкам глубоко парралельно что-ли, мягко говоря, что человек в возрасте неизвестно кому переводит такие крупные суммы денег?..
    +2−2
    Петрович2829 Сен 2023 в 12:47
    Пенсионерки в Ленинградской области неплохо так живут, по 13 миллионов отдают 🤣
    +1−1
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