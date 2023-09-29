Преступники полгода держали на крючке пенсионерку из Соснового Бора. Отпустили через 13 миллионов

Полиция Ленинградской области ищет, кому жительница Соснового Бора шесть месяцев отдавала миллионы — чужие и свои.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 сентября, за настоящей помощью в правоохранительные органы 73-летняя женщина обратилась накануне, лишившись не только денег, но и квартиры.
Финансовое состояние подкосил телефонный звонок, раздавшийся 14 марта. Собеседница представилась сотрудницей банка, запугала кредитом, который будто бы пытаются оформить на имя пенсионерки, и убедила, что нужно действовать на опережение.
Взятой в банке суммой мошенники не удовлетворились. Через четыре дня пожилая женщина узнала, что рискует потерять квартиру. Чтобы недвижимостью не завладели преступники, её продали и снова спрятали деньги на «безопасный» счёт. С марта по конец сентября заявительница таким образом лишилась 13 миллионов рублей.
В полиции возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере, причастных устанавливают.