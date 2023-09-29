Преступники полгода держали на крючке пенсионерку из Соснового Бора. Отпустили через 13 миллионов

Полиция Ленинградской области ищет, кому жительница Соснового Бора шесть месяцев отдавала миллионы — чужие и свои.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 29 сентября, за настоящей помощью в правоохранительные органы 73-летняя женщина обратилась накануне, лишившись не только денег, но и квартиры.

Финансовое состояние подкосил телефонный звонок, раздавшийся 14 марта. Собеседница представилась сотрудницей банка, запугала кредитом, который будто бы пытаются оформить на имя пенсионерки, и убедила, что нужно действовать на опережение.