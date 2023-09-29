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    В Петербурге задержали назойливого фантазёра. Он обещал захватить школу 19 раз

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    2 комментария

    Полиция и медики организовали досуг скучающего жителя Калининского района Петербурга. Он перехватил эстафету телефонных террористов и показал им пример настойчивости. Подробности стали известны «Фонтанке» 29 сентября.

    Телефон единой службы «112» 43-летний нетрезвый петербуржец обрывал два дня назад. Первый рассказ о захвате школы со снайперской винтовкой оператор услышал незадолго до половины шестого часа вечера. В следующие два часа звонивший успел повторить его ещё 18 раз.

    Вероятно, мужчина звонил бы и дальше, но к восьми вечера его задержали неподалёку от дома на Кушелевской дороге. Не называя адрес и имя, он опрометчиво посчитал себя вне досягаемости полиции, которую не иначе решил взять измором.

    Фантазии, судя по всему, подстёгивал не только алкоголь. Получив в отделе протокол о мелком хулиганстве, нарушитель спокойствия уехал в психиатрическую больницу.

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    Комментарии 2

    Гость29 Сен 2023 в 11:57
    Кто их к нам завозит? 🤨
    +0−1
    Гость29 Сен 2023 в 11:43
    а до этого 18 раз всем нравилось
    +0−1
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