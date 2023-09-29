В Петербурге задержали назойливого фантазёра. Он обещал захватить школу 19 раз

Полиция и медики организовали досуг скучающего жителя Калининского района Петербурга. Он перехватил эстафету телефонных террористов и показал им пример настойчивости. Подробности стали известны «Фонтанке» 29 сентября.



Телефон единой службы «112» 43-летний нетрезвый петербуржец обрывал два дня назад. Первый рассказ о захвате школы со снайперской винтовкой оператор услышал незадолго до половины шестого часа вечера. В следующие два часа звонивший успел повторить его ещё 18 раз.



Вероятно, мужчина звонил бы и дальше, но к восьми вечера его задержали неподалёку от дома на Кушелевской дороге. Не называя адрес и имя, он опрометчиво посчитал себя вне досягаемости полиции, которую не иначе решил взять измором.

