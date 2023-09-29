В Ленобласти «локализовали» Дубай. За лето дорожникам пришлось сменить сотни знаков

Более 700 дорожных знаков осели у жителей Ленобласти за минувшее лето. Кто-то ворует в личное пользование, кто-то идет на вандализм ради шутки. Особенно от юмористов достается деревням Глядино и Лядино, а в этом году кто-то решил «открыть» в регионе свой Дубай.
С мая по сентябрь 2023 года в Ленинградской области под замену пошли 730 дорожных знаков: 350 щитков и 380 знаков на стойке, рассказали 29 сентября в дорожном комитете региона. Щитки воруют на память, приколачивают на ворота, знаки со стойками срезают, например, чтобы подпирать ворота сараев, или просто откручивают и вешают куда-нибудь к себе.
Часть знаков страдает от шутников, исправляющих надписи. Так, поселок Дунай во Всеволожском районе стал Дубаем. «Девочки, если он зовет в Дубай — требуйте показать билеты. В противном случае есть шанс поехать на грядки в садоводство «Дунай» под Всеволожском», — шутят в телеграм-канале Dorogi_lo. Благо, табличку удалось отмыть.