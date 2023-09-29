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    В Ленобласти «локализовали» Дубай. За лето дорожникам пришлось сменить сотни знаков

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    5 комментариев
    Фото: Dorogi_lo
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    Более 700 дорожных знаков осели у жителей Ленобласти за минувшее лето. Кто-то ворует в личное пользование, кто-то идет на вандализм ради шутки. Особенно от юмористов достается деревням Глядино и Лядино, а в этом году кто-то решил «открыть» в регионе свой Дубай.

    С мая по сентябрь 2023 года в Ленинградской области под замену пошли 730 дорожных знаков: 350 щитков и 380 знаков на стойке, рассказали 29 сентября в дорожном комитете региона. Щитки воруют на память, приколачивают на ворота, знаки со стойками срезают, например, чтобы подпирать ворота сараев, или просто откручивают и вешают куда-нибудь к себе.

    Срезанный «под корень» дорожный знак
    Срезанный «под корень» дорожный знакФото: Dorogi_lo
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    Часть знаков страдает от шутников, исправляющих надписи. Так, поселок Дунай во Всеволожском районе стал Дубаем. «Девочки, если он зовет в Дубай — требуйте показать билеты. В противном случае есть шанс поехать на грядки в садоводство «Дунай» под Всеволожском», — шутят в телеграм-канале Dorogi_lo. Благо, табличку удалось отмыть.

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    Фото: Dorogi_lo
    Срезанный «под корень» дорожный знак
    Срезанный «под корень» дорожный знакФото: Dorogi_lo

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    Ленинградская областьДорожные знаки
    ЛАЙК0
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    УДИВЛЕНИЕ0
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    Комментарии 5

    Гость29 Сен 2023 в 12:31
    Ну да, проще бабку у метро нагнуть, чем наказать хозяина забора, который подпирает сворованный знак.
    Чего ноете или за эту работу не заплатили?
    Я готов отмывать знаки от краски, но дорого.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 12:00
    А Серово оставили в покое - уже несколько лет не переименовывают.
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 11:46
    заборы, сараи, другие хозяйственные постройки и дела.
    +0−0
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