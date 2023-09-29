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    Неизвестный беспилотник на полчаса остановил работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

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    2 комментария

    Работу крупнейшего аэропорта в Германии во Франкфурте-на-Майне приостановили из-за неизвестного беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел в минувший четверг, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы около получаса, пишет 29 сентября РИА Новости.

    Представители полиции сообщили, что неизвестный беспилотник нашли вечером недалеко от аэропорта. Полеты остановили на полчаса: несколько рейсов отменили или перенаправили в другие аэропорты.

    Ситуация нормализовалась к утру пятницы. Кто именно запускал беспилотник, пока неизвестно.

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    Комментарии 2

    Гость29 Сен 2023 в 11:17
    паникёры
    +0−0
    Гость29 Сен 2023 в 11:07
    ...и вам не скучать..
    +0−0
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