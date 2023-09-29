Неизвестный беспилотник на полчаса остановил работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работу крупнейшего аэропорта в Германии во Франкфурте-на-Майне приостановили из-за неизвестного беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел в минувший четверг, воздушная гавань не принимала и не отправляла рейсы около получаса, пишет 29 сентября РИА Новости.



Представители полиции сообщили, что неизвестный беспилотник нашли вечером недалеко от аэропорта. Полеты остановили на полчаса: несколько рейсов отменили или перенаправили в другие аэропорты.



Ситуация нормализовалась к утру пятницы. Кто именно запускал беспилотник, пока неизвестно.

