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    Кофе на АЗС: взбодриться в дороге и познакомиться с новым вкусом

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    Фото: Предоставлено пресс-службой сети АЗС «Газпромнефть»
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    Международный день кофе отметят клиенты сети АЗС «Газпромнефть» в Санкт-Петербурге: фирменное кафе G-Drive предложит им расширить кругозор и попробовать новые виды этого бодрящего напитка.

    Ассортимент уже пополнился специальными сортами в упаковках для зерновых и капсульных кофемашин, а также компактными дрип-пакетами. Это классический кофе Original, цитрусово-карамельный Special и шоколадно-ягодный Berry. Если купить одну из таких упаковок или заказать авторский кофе у бариста в Ольгино на Лахтинском проспекте 149, то с 30 сентября по 8 октября можно получить в подарок дрип другого вкуса.

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    Если кто-то стал кофеманом совсем недавно, подсказываем: дрип — это фильтр-пакет с молотым кофе высокого качества. Его нужно заваривать горячей водой прямо в чашке — и напиток будет таким же вкусным и крепким, как приготовленный в кофемашине. Это японское изобретение удобно брать с собой в путешествие, командировку, угощать кого-то любимым кофе или пить на работе.

    И, кстати, авторский кофе из специально разработанного меню или сваренный с учетом индивидуальных пожеланий к сорту зерен, виду молока и другим элементам рецептуры в 2024 году появится не только на Лахтинском, но и еще на четырех АЗС сети «Газпромнефть»: на улице Матюшенко 3а, проспекте Энгельса, 173, Пулковском шоссе, 42 и в Тярлево на Фильтровском шоссе, 1.

    ООО «Газпромнефть-­Центр»

    Фото: Предоставлено пресс-службой сети АЗС «Газпромнефть»

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