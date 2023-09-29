Кофе на АЗС: взбодриться в дороге и познакомиться с новым вкусом

Ассортимент уже пополнился специальными сортами в упаковках для зерновых и капсульных кофемашин, а также компактными дрип-пакетами. Это классический кофе Original, цитрусово-карамельный Special и шоколадно-ягодный Berry. Если купить одну из таких упаковок или заказать авторский кофе у бариста в Ольгино на Лахтинском проспекте 149, то с 30 сентября по 8 октября можно получить в подарок дрип другого вкуса.

Если кто-то стал кофеманом совсем недавно, подсказываем: дрип — это фильтр-пакет с молотым кофе высокого качества. Его нужно заваривать горячей водой прямо в чашке — и напиток будет таким же вкусным и крепким, как приготовленный в кофемашине. Это японское изобретение удобно брать с собой в путешествие, командировку, угощать кого-то любимым кофе или пить на работе.



И, кстати, авторский кофе из специально разработанного меню или сваренный с учетом индивидуальных пожеланий к сорту зерен, виду молока и другим элементам рецептуры в 2024 году появится не только на Лахтинском, но и еще на четырех АЗС сети «Газпромнефть»: на улице Матюшенко 3а, проспекте Энгельса, 173, Пулковском шоссе, 42 и в Тярлево на Фильтровском шоссе, 1.