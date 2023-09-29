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    Фото с листьями и без: лайфхаки для ярких осенних кадров

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    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
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    Осенью соцсети заполняются фотографиями на фоне пожелтевшей листвы. Для тех, кто хочет делать их красивее и интереснее, билайн составил ТОП-5 мест в Ленинградской области, куда можно съездить на выходные, и поделился лайфхаками для ярких снимков.

    Этнопарк «Усадьба Богословка»

    Здесь можно окунуться в атмосферу русской деревни XVIII столетия и сделать снимки среди жёлтой листвы на фоне Покровского собора. Фото можно тут же отправить в социальные сети: связь билайн в этнопарке отличная.

    Фото: iStock
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    Лайфхак: возьмите с собой русский платок. Он будет отлично смотреться на фоне старинной архитектуры.

    Государственный природный заказник «Линдуловская роща»

    Тут можно оказаться наедине с природой и забыть, что совсем рядом шумный город-миллионник. Осенью деревья в роще окрашиваются в жёлтые и красные оттенки, что особенно красиво смотрится в отражении. Так что совет: снимайте у лесной реки.

    Фото: iStock
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    Лайфхак: оригинальные фото в Линдуловской роще получатся на фоне пожелтевших хвойных деревьев, ведь лиственницы изменяют цвет хвои. Это вам не клены-осины, как все привыкли видеть в социальных сетях.

    Музей-заповедник «Парк Монрепо»

    Парк – одна сплошная фотозона на свежем воздухе. Удачные кадры могут получиться возле Грота Желаний. Также запечатлейте живописный лес, гладь Выборгского залива и скальный пейзаж.

    Фото: iStock
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    Лайфхак: в Формовом плодовом саду могут получиться красивые кадры на фоне желтеющих яблонь с интересной формой крон.

    Дворцовый парк в Гатчине

    За Гатчинским дворцом раскинулся парк с тихими тропинками, мостиками, статуями и озёрами. Здесь всегда можно найти уютный уголок, чтобы насладиться тишиной. И вы точно не заблудитесь — ведь территория парка покрыта связью билайна.

    Фото: iStock
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    Лайфхак: в парке высажен липовый сад. Те самые кадры на фоне жёлтой листвы могут получиться именно здесь.

    Памятник природы «Токсовские высоты»

    В Токсово можно прогуляться по экомаршруту «Еловые холмы». По дороге вам встретятся вековые ели, камовые холмы и уютные беседки, где вы отлично отдохнете и сделаете самые осенние снимки.

    Фото: iStock
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    Лайфхак: в «Токсовских высотах» распространены еловые леса. На фото получится сочетать зелень деревьев с разноцветными кронами лиственных деревьев.

    ПАО «ВымпелКом», beeline.ru

    Фото: Михаил Огнев, Фонтанка.ру
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock
    Фото: iStock

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