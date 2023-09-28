Вице-премьер Новак о ценах на топливо: «Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры»

Вице-премьер правительства России Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС, передает 28 сентября ТАСС. Это заявление он сделал на совещании с представителями нефтяных компаний. Также Новак поручил привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов.

«Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений»,— цитирует Новака «Коммерсантъ».

