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    Вице-премьер Новак о ценах на топливо: «Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры»

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    20 комментариев

    Вице-премьер правительства России Александр Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС, передает 28 сентября ТАСС. Это заявление он сделал на совещании с представителями нефтяных компаний. Также Новак поручил привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов.

    «Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений»,— цитирует Новака «Коммерсантъ».

    Таможне и налоговой службе поручено следить за исполнением запрета на экспорт бензина и дизтоплива. Также отмечается, что портовые приграничные базисы будут закрыты для вывоза топлива, а хранящееся в цистернах топливо — отправлено на внутренний рынок.

    Заявлено, что до снижения цен такие совещания как сегодня будут проводиться не реже двух раз в неделю.

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    Александр НовакЦены на топливо
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    Комментарии 20

    Гость29 Сен 2023 в 00:11
    А, что случилось-то?..)
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 23:51
    Если господин Новак сможет сформулировать формулу цены на нефтепродукты внутри страны. Ему надо поставить памятник! Это может быть жесткая привязка к юаню , либо отталкиваться от себестоимости + разумный фиксированный профит в пределах внутренних квот. Пока не продал квоты месячные -не можешь отдалять на экспорт и и д
    +0−1
    Гость28 Сен 2023 в 23:35
    Погрозил дружкам...
    +0−0
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