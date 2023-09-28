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    Путин провел в Кремле встречу с Хафтаром

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    23 комментария

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин сегодня провел в Кремле встречу с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром, передает 28 сентября ТАСС.

    По словам представителя Кремля, Путин и Хафтар обсудили «ситуацию в Ливии и в регионе в целом».

    Первыми о московской встрече Путина с Хафтаром сообщилиl представители ЛНА в официальных соцсетях ливийских вооруженных сил. Упоминались также переговоры Хафтара с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

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    Комментарии 23

    Гость28 Сен 2023 в 22:14
    Встреча мировых лидеров!
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 22:09
    Хафтар провел в Кремле встречу с Путиным.
    +0−0
    Вячеслав Русаков28 Сен 2023 в 21:58
    Ким Чен Ын, военная хунта из Мьянмы, теперь вот Хафтар... скажи мне, кто твои друзья, и я скажу, кто ты....
    +1−0
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