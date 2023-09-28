Путин провел в Кремле встречу с Хафтаром

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин сегодня провел в Кремле встречу с главнокомандующим Ливийской национальной армии (ЛНА) маршалом Халифой Хафтаром, передает 28 сентября ТАСС.

По словам представителя Кремля, Путин и Хафтар обсудили «ситуацию в Ливии и в регионе в целом».



Первыми о московской встрече Путина с Хафтаром сообщилиl представители ЛНА в официальных соцсетях ливийских вооруженных сил. Упоминались также переговоры Хафтара с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

