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    В Смольном рассказали, сколько иностранных компаний покинули Петербург

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    13 комментариев

    9% компаний с иностранным участием полностью прекратили деятельность в Петербурге. Об этом рассказал вице-губернатор Валерий Москаленко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 28 сентября.

    По его словам, 91% компаний с иностранным участием продолжают работать.

    «Кто-то вышел из состава акционеров, где-то изменился менеджмент на российский, но компании продолжают работу», — рассказал вице-губернатор. При этом некоторые иностранные собственники выходили из бизнеса, оформляя условия последующего возврата.

    По мнению Валерия Москаленко, часть компаний может вернуться. «Вопрос только в горизонте времени, будет ли куда возвращаться, когда ниша будет занята», — заключил он.

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    СмольныйИностранные компании
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    Комментарии 13

    ProstoZloy28 Сен 2023 в 22:02
    Похоже, данные для Смольного готовили в ЦИК ;)
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 21:57
    В предбаннике проще плакатик поставить за несколько лярдов с рекламкой от наиотстойнеших крыс из "серой зоны".
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 21:51
    ОПТ банк, Райфайзен, Полно ритейла (американские сети не ушли)
    +0−0
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