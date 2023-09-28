В Смольном рассказали, сколько иностранных компаний покинули Петербург

9% компаний с иностранным участием полностью прекратили деятельность в Петербурге. Об этом рассказал вице-губернатор Валерий Москаленко в эфире телеканала «Санкт-Петербург» 28 сентября.



По его словам, 91% компаний с иностранным участием продолжают работать.

«Кто-то вышел из состава акционеров, где-то изменился менеджмент на российский, но компании продолжают работу», — рассказал вице-губернатор. При этом некоторые иностранные собственники выходили из бизнеса, оформляя условия последующего возврата.

По мнению Валерия Москаленко, часть компаний может вернуться. «Вопрос только в горизонте времени, будет ли куда возвращаться, когда ниша будет занята», — заключил он.