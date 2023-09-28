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    Путин озвучил «гамзатовскую» формулу России

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    15 комментариев

    Президент России Владимир Путин посетил праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова. Мероприятие состоялось вечером 28 сентября в Государственном Кремлёвском дворце(сама годовщина была 8 сентября).

    Выступая перед собравшимися, Путин напомнил «гамзатовскую» формулу России, которую любил повторять поэт: «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей русский».

    «Посвятив сотни произведений Кавказским горам и просторам, лучшей песней о России сам он считал «Русское поле». Даже предлагал сделать ее государственным гимном России, с которой он себя никогда не разделял. Часто представлялся посланник Великой страны, и добавлял, от всех национальностей», — напомнил Путин.

    Президент России также сказал, что невозможно переоценить творческий, просветительский, гражданский вклад Расула Гамзатова в отечественную и в мировую литературу.

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    ПутинРасул Гамзатов
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    Комментарии 14

    Гость28 Сен 2023 в 20:44
    РФ - это островок стабильности. Стабильно, как на кладбище?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 20:43
    «ЗАКРЫВАЙТЕ КРЕМЛЬ! НАС УЖЕ НИЧТО НЕ СПАСЁТ!»
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 20:42
    Госдума ОБМАНУЛА! Осенний призыв в России БУДЕТ САМЫМ СТРАШНЫМ
    +0−0
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