Путин озвучил «гамзатовскую» формулу России

Президент России Владимир Путин посетил праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова. Мероприятие состоялось вечером 28 сентября в Государственном Кремлёвском дворце(сама годовщина была 8 сентября).
Выступая перед собравшимися, Путин напомнил «гамзатовскую» формулу России, которую любил повторять поэт: «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей русский».
«Посвятив сотни произведений Кавказским горам и просторам, лучшей песней о России сам он считал «Русское поле». Даже предлагал сделать ее государственным гимном России, с которой он себя никогда не разделял. Часто представлялся посланник Великой страны, и добавлял, от всех национальностей», — напомнил Путин.
Президент России также сказал, что невозможно переоценить творческий, просветительский, гражданский вклад Расула Гамзатова в отечественную и в мировую литературу.