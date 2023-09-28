Парламентский форум БРИКС пройдет в Петербурге — через год

Парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Петербурге, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает 28 сентября РИА Новости. Об этом глава верхней палаты парламента рассказала в видеообращении к участникам IX парламентского форума БРИКС, который проходит в ЮАР. Конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам.



Х парламентский форум БРИКС будет проводиться в России «в увязке» с саммитом БРИКС.



Ранее местом проведения саммита БРИКС президент России Владимир Путин выбрал Казань. Саммит в столице Татарстана пройдет в октябре 2024 года, Россия будет председательствовать. Главой оргкомитета назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

