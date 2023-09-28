    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 17

    2 м/с, зап

    767мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97eur102.1

    Парламентский форум БРИКС пройдет в Петербурге — через год

    1028
    10 комментариев

    Парламентский форум БРИКС пройдет осенью 2024 года в Петербурге, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает 28 сентября РИА Новости. Об этом глава верхней палаты парламента рассказала в видеообращении к участникам IX парламентского форума БРИКС, который проходит в ЮАР. Конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам.

    Х парламентский форум БРИКС будет проводиться в России «в увязке» с саммитом БРИКС.

    Ранее местом проведения саммита БРИКС президент России Владимир Путин выбрал Казань. Саммит в столице Татарстана пройдет в октябре 2024 года, Россия будет председательствовать. Главой оргкомитета назначен помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    БРИКСПарламентский форум БРИКС
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 10

    Гость28 Сен 2023 в 20:43
    Питерские путаны, готовьтесь!
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 20:07
    У сексолога:
    - Вы с женой спите?
    - Конечно!
    - А какую позу предпочитаете?
    - Двуглавого орла...
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 20:05
    В Питере пора сделать министерство по выводу Питера на международную арену
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close