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    «Газпром» сократил добычу газа в первом полугодии на четверть

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    14 комментариев

    «Газпром» опубликовал данные о добыче и экспорте газа в первом полугодии 2023 года. Из них следует, что показатели сократились примерно на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

    Как сообщает ТАСС 28 сентября со ссылкой на отчетность компании, «Газпром» сократил добычу газа на 25%, до 179,45 млрд кубометров. Такая динамика объясняется «политически мотивированными» решениями ряда стран об отказе от российского газа. В то же время добыча нефти и газового конденсата выросла на 8,8%, до 36,3 млн тонн.

    Что касается поставок газа на внутренний и внешний рынки, их объем составил 166 млрд кубометров, что на 26,5% меньше, чем за первую половину 2022 года. Здесь тоже не обошлось без политики. Снижение поставок объясняют влиянием погодных, экономических и геополитических факторов на потребление топлива, в частности замедлением экономической активности в Европе, где спрос на российский газ находится под давлением геополитического фактора, а также высокой заполненностью европейских подземных хранилищ.

    При этом поставки трубопроводного газа в Китай регулярно превышали прописанные в контрактах обязательства.

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    Комментарии 14

    Гость28 Сен 2023 в 20:53
    опять всех переиграли! но убыток в 255млрд рублей почему то у Газпрома...
    +0−0
    26615735028 Сен 2023 в 20:35
    А что если весь газ просто выпустить в атмосферу ? Назло врагам !!! Тогда температура на планете повысится , уровень океана поднимется , климат изменится и вот что выйдет : Ближний Восток - изжарится , Китай - с голоду сдохнет, Европа - утонет , а в России -матушке в тундре будут тропические леса , бананы будем собирать тоннами , бананами теми коровушек кормить станем и будет и мяса и молока вдоволь - эх, заживём !!!
    +0−1
    Соловей-Помётчик28 Сен 2023 в 20:31
    Какие они нехорошие и политически мотивированные. И еще и потоки сломались
    +0−1
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