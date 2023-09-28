«Газпром» сократил добычу газа в первом полугодии на четверть

«Газпром» опубликовал данные о добыче и экспорте газа в первом полугодии 2023 года. Из них следует, что показатели сократились примерно на четверть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



Как сообщает ТАСС 28 сентября со ссылкой на отчетность компании, «Газпром» сократил добычу газа на 25%, до 179,45 млрд кубометров. Такая динамика объясняется «политически мотивированными» решениями ряда стран об отказе от российского газа. В то же время добыча нефти и газового конденсата выросла на 8,8%, до 36,3 млн тонн.

Что касается поставок газа на внутренний и внешний рынки, их объем составил 166 млрд кубометров, что на 26,5% меньше, чем за первую половину 2022 года. Здесь тоже не обошлось без политики. Снижение поставок объясняют влиянием погодных, экономических и геополитических факторов на потребление топлива, в частности замедлением экономической активности в Европе, где спрос на российский газ находится под давлением геополитического фактора, а также высокой заполненностью европейских подземных хранилищ.