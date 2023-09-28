Бывшее военное овощехранилище у Богословского кладбища продадут с торгов

В Калининском районе участок площадью 35,4 тысяч кв. метров, расположенный западнее Богословского кладбища и находящийся в пользовании у структуры Минобороны РФ, будет продан. Это следует из протокола правительственной комиссии по развитию жилищного строительства.



Речь идет о территории, ограниченной Кушелевской дорогой, железной дорогой, границей Богословского кладбища и продолжением Бестужевской дороги. Участок имеет адрес Лабораторная улица, 2, участок 7, литера А.

В протоколе указано, что Минобороны нужно принять решение о прекращении права хозяйственного ведения ФГУП «Оборонпромэкология» в отношении участка. Реализовать участок с находящимися на нем объектами недвижимости предстоит единому институту развития в жилищной сфере — АО «ДОМ.РФ». «Оборонпромэкология» получит 80% от реализации актива.