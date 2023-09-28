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    Дети помогли детям. В Петербурге на футбольном турнире юные спортсмены собрали средства в поддержку детей с онкозаболеваниями

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    5 комментариев
    Фото: Ирина Ильячева
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    В Петербурге состоялся пятый благотворительный турнир «Дети помогают детям», организованный благотворительным фондом «свет.дети» совместно с футбольной школой «Смена». Двенадцать команд вышли на поле, чтобы побороться за победу в турнире и помочь детям с онкозаболеваниями одержать победу над болезнью.

    «Не случайно наш благотворительный турнир называется «Дети помогают детям». В первую очередь он направлен на то, чтобы дети, которые играют в футбол и принимают участие в событии, приобщались к благотворительности. В этих соревнованиях нет проигравших, все участники — победители, которые присоединились к большому, важному делу», — сказала Юлия Божина, директор фонда «свет.дети».

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    Победу в турнире одержала команда футбольной школы «Легирус» — «Легирус-Тигры», второе место заняла команда детско-юношеского футбольного клуба «Звезда» — «Звезда-2», третье место досталось команде спортивной школы Красносельского района — СШ «Красносельского района-1». Кроме этого судьи наградили спортсменов по индивидуальным номинациям: «лучший игрок», «лучший вратарь», «лучший защитник» и «лучший нападающий». Награждение победителей провёл российский футболист — вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков.

    Во время турнира также прошли розыгрыш мяча и футболки с автографами игроков футбольного «Зенита» и беспроигрышная лотерея. Среди лотов были шарфы, кепки, термокружки с символикой петербургского клуба.

    Всего участникам аукциона, командам и болельщикам удалось собрать 240 488 рублей. Собранные средства фонд направит на оплату лечения и реабилитацию детей с онкозаболеваниями, оплату продуктов питания и билетов к месту лечения.

    Фото: Ирина Ильячева

    Санкт-Петербургский благотворительный фонд помощи детям с онкозаболеваниями «свет.дети» был основан в 2008 году. В программы деятельности фонда входит оказание всесторонней поддержки семьям онкобольных детей и содействие в развитии онкологических клиник Санкт-Петербурга. С момента основания фонд оказал помощь более чем 900 онкобольным детям из разных городов России, а также детям других государств, имеющим необходимость лечиться в российских клиниках.

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    Комментарии 5

    Гость28 Сен 2023 в 19:01
    Страна настолько бедная, что нужно деньги собирать на лечение детей? Кто придумал миф, что у нас бесплатная медицина? Посадить его за распространение фейков. Того, кто считает, что медицина платная и говорит об этом, тоже посадить за фейки! Потому что медицина у нас дважды платная. Платим за страховку, работодатель за это отвечает. Потом собираем на лечение за деньги.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 18:52
    А где государство с БЕСПЛАТНОЙ медициной ?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 18:30
    А склады забитые лекарствами.
    +0−0
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