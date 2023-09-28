Дети помогли детям. В Петербурге на футбольном турнире юные спортсмены собрали средства в поддержку детей с онкозаболеваниями

В Петербурге состоялся пятый благотворительный турнир «Дети помогают детям», организованный благотворительным фондом «свет.дети» совместно с футбольной школой «Смена». Двенадцать команд вышли на поле, чтобы побороться за победу в турнире и помочь детям с онкозаболеваниями одержать победу над болезнью.
«Не случайно наш благотворительный турнир называется «Дети помогают детям». В первую очередь он направлен на то, чтобы дети, которые играют в футбол и принимают участие в событии, приобщались к благотворительности. В этих соревнованиях нет проигравших, все участники — победители, которые присоединились к большому, важному делу», — сказала Юлия Божина, директор фонда «свет.дети».
Победу в турнире одержала команда футбольной школы «Легирус» — «Легирус-Тигры», второе место заняла команда детско-юношеского футбольного клуба «Звезда» — «Звезда-2», третье место досталось команде спортивной школы Красносельского района — СШ «Красносельского района-1». Кроме этого судьи наградили спортсменов по индивидуальным номинациям: «лучший игрок», «лучший вратарь», «лучший защитник» и «лучший нападающий». Награждение победителей провёл российский футболист — вратарь петербургского «Зенита» Михаил Кержаков.
Во время турнира также прошли розыгрыш мяча и футболки с автографами игроков футбольного «Зенита» и беспроигрышная лотерея. Среди лотов были шарфы, кепки, термокружки с символикой петербургского клуба.
Всего участникам аукциона, командам и болельщикам удалось собрать 240 488 рублей. Собранные средства фонд направит на оплату лечения и реабилитацию детей с онкозаболеваниями, оплату продуктов питания и билетов к месту лечения.