Жители Петербурга чаще, чем в других регионах, откладывают на будущую пенсию и инвестируют в ценные бумаги

Более 20% жителей Петербурга откладывают на будущую пенсию — это самый высокий показатель по России. При этом чаще всего люди держат деньги на вкладе или накопительном счете, но многие инвестируют и в ценные бумаги с целью создания «подушки безопасности». Таковы результаты опроса, проведенного ВТБ, «Мои Инвестиции» и банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) в сентябре.

По данным опроса, на счетах и депозитах держат деньги более 40% горожан, а в ценные бумаги инвестируют около 22% жителей Петербурга. За последние два года число вкладчиков и инвесторов выросло на 15%. Почти четверть респондентов, правда, готовы вкладывать средства на срок до 6 месяцев, около трети выбирают срок от 6 месяцев до года и 44% — на срок от одного года.