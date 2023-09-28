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    Жители Петербурга чаще, чем в других регионах, откладывают на будущую пенсию и инвестируют в ценные бумаги

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    Более 20% жителей Петербурга откладывают на будущую пенсию — это самый высокий показатель по России. При этом чаще всего люди держат деньги на вкладе или накопительном счете, но многие инвестируют и в ценные бумаги с целью создания «подушки безопасности». Таковы результаты опроса, проведенного ВТБ, «Мои Инвестиции» и банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ) в сентябре.

    По данным опроса, на счетах и депозитах держат деньги более 40% горожан, а в ценные бумаги инвестируют около 22% жителей Петербурга. За последние два года число вкладчиков и инвесторов выросло на 15%. Почти четверть респондентов, правда, готовы вкладывать средства на срок до 6 месяцев, около трети выбирают срок от 6 месяцев до года и 44% — на срок от одного года.

    «Полученные результаты показывают, что люди по большей части относятся к инвестициям обдуманно и воспринимают их в качестве источника долгосрочного накопления, — сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков. — Все больше россиян видят во вложениях в ценные бумаги способ увеличения «подушки безопасности» и повышения качества жизни в будущем».

    Уже сейчас, согласно результатам исследования, около 30% опрошенных в Санкт-Петербурге получают более 10% ежемесячного дохода от вложений и инвестиций, у 37% их доля не превышает 10%, а 29% доходов от инвестиций не получают.

    Среди целей инвестирования и накопления средств 39% опрошенных петербуржцев назвали увеличение «подушки безопасности», 31% — повышение доходов и качества жизни в будущем, 29% — увеличение доходов и качества жизни прямо сейчас. Около 14% копят деньги на крупную покупку или ремонт, 21% — на будущую пенсию, 11% — на образование (свое или детей), и столько же — на недвижимость или первый взнос по ипотеке. 12% опрошенных и вовсе инвестируют и копят деньги без определенной цели.

    Опрос проводился брокером ВТБ и банком «Открытие» 7–14 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1 600 человек в возрасте 18–65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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