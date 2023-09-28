Московское шоссе встало в пятикилометровой пробке в Петербург. На дорогах уже 7 баллов

Пробки на дорогах Петербурга уже в начале шестого часа вечера 28 сентября доросли до
Читатели «Фонтанки» жалуются на «мертвую» пробку на Московском шоссе в сторону Петербурга, где за полчаса удается проползти только
Как пояснили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в Ям-Ижоре подрядчик завершает работы по реконструкции участка трассы
В Петербурге же пробки пока по большей части сконцентрированы в центре, особенно на Петроградской стороне. Плотно также на Ушаковской, Выборгской и Пироговской набережных в сторону севера города. Вновь копится пробка на Ивановской и Народной улицах. На КАД плотно на юге: внутреннее кольцо тормозит от Мурманского шоссе до вантового моста, внешнее — между Шушарами и вантовым.