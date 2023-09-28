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    Московское шоссе встало в пятикилометровой пробке в Петербург. На дорогах уже 7 баллов

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    Пробки на дорогах Петербурга уже в начале шестого часа вечера 28 сентября доросли до 7 баллов, что на 2 балла больше обычного для четверга. А в области скопился многокилометровый затор на трассе М-10 в Ям-Ижоре.

    Читатели «Фонтанки» жалуются на «мертвую» пробку на Московском шоссе в сторону Петербурга, где за полчаса удается проползти только 100 метров. По данным «Яндекс.Пробок», затор длиной 5 километров образовался на трассе М-10 «Россия» в Ям-Ижоре. Дорога стоит от подъезда к ЦПС-4 до пересечения с Павловской улицей. Также пробка скопилась на примыкающей к ней улице Тельмана в Ям-Ижоре.

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    Как пояснили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в Ям-Ижоре подрядчик завершает работы по реконструкции участка трассы М-10. Сейчас там ведется укладка асфальта.

    В Петербурге же пробки пока по большей части сконцентрированы в центре, особенно на Петроградской стороне. Плотно также на Ушаковской, Выборгской и Пироговской набережных в сторону севера города. Вновь копится пробка на Ивановской и Народной улицах. На КАД плотно на юге: внутреннее кольцо тормозит от Мурманского шоссе до вантового моста, внешнее — между Шушарами и вантовым.

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    Комментарии 1

    Гость28 Сен 2023 в 17:48
    в Яи-Ижоре? исправьте)
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