Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании до пяти лет тюрьмы за пропаганду экстремизма

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, дополняющий
Под пропагандой экстремизма, как следует из текста, считается деятельность по распространению материалов и информации, «направленных на формирование идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности».
Наказание за подобные преступления будет предусматривать штрафы до 300 тысяч рублей и до четырех лет лишения свободы. За аналогичные преступления в интернете срок лишения свободы может достигать пяти лет.