Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании до пяти лет тюрьмы за пропаганду экстремизма

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, дополняющий статью 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) ответственностью за публичное оправдание или пропаганду экстремизма. Об этом 28 сентября сообщает ТАСС.



Под пропагандой экстремизма, как следует из текста, считается деятельность по распространению материалов и информации, «направленных на формирование идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности».

