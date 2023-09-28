    Сейчас

    +18˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +18˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 17

    3 м/с, зап

    767мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd96.5eur101.98

    Госдума приняла в первом чтении законопроект о наказании до пяти лет тюрьмы за пропаганду экстремизма

    860
    21 комментарий

    Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, дополняющий статью 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) ответственностью за публичное оправдание или пропаганду экстремизма. Об этом 28 сентября сообщает ТАСС.

    Под пропагандой экстремизма, как следует из текста, считается деятельность по распространению материалов и информации, «направленных на формирование идеологии экстремизма, убежденности в ее привлекательности либо представления о допустимости осуществления экстремистской деятельности».

    Наказание за подобные преступления будет предусматривать штрафы до 300 тысяч рублей и до четырех лет лишения свободы. За аналогичные преступления в интернете срок лишения свободы может достигать пяти лет.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 21

    Гость28 Сен 2023 в 17:15
    за антинародные и неработающие законы, коих видимо-невидимо, ничего???
    +1−0
    Гость28 Сен 2023 в 17:13
    это что
    теперь все пропагандисты из зомбоящика присядут на пять лет наконец?
    +1−0
    Гость28 Сен 2023 в 17:05
    У нас размытое понятие экстремизма!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    21
    close