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    Научные открытия, экология и урбанистика: подростки написали книгу о том, как они видят жизнь будущих поколений

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    2 комментария

    Вышла в свет первая цифровая энциклопедия будущего, автором которой стала биолог-исследователь, научный журналист Мария Пази и 24 победителя образовательного проекта «Поколение М» от МТС.

    В энциклопедии юные футурологи рассказывают, как современные подростки видят жизнь в будущем по шести направлениям: «Наука и технологии», «Развлечения», «Образование», «Мода», «Город» и «Медицина». Например, в разделе «Город» рассказывается об умных домах, энергосберегающих технологиях, в «Медицине» — об инновациях в диагностике и лечении. Конкурсанты могли прислать свое видение будущего в любом литературном или изобразительном жанре.

    Среди победителей — петербурженка Ульяна Дёмкина, которая написала серию эссе про моду будущего, представляя, как изменится модная индустрия через десятилетия. Например, она предполагает, что появится умная одежда, которая будет подстраиваться под настроение и жизненные ситуации человека.

    Энциклопедия с элементами дополненной реальности включена в каталог цифровой библиотеки «Строки». «Внедряя цифровые технологии в образование, мы расширяем возможности обучения, помогая детям из самых отдаленных точек страны лучше сориентироваться в мире современных технологий. Надеемся, что цифровая энциклопедия на стыке технологий и чтения в интерактивном формате будет полезна как сверстникам и родителям, так и учителям, учитывая знания и потребности современных школьников», — отметила руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

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    Комментарии 2

    Гость28 Сен 2023 в 16:58
    Лучше пораньше " выкатывать мозги" из иллюзий.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 16:55
    Молодежь других лет тоже думала что ... , но яблоки на Марсе не выросли и с инопланетянами мы не знаемся, а ЖКХ как воровало, так и ворует " с домов" и умные домофоны с машинами не очень как то.
    +0−0
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