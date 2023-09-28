Научные открытия, экология и урбанистика: подростки написали книгу о том, как они видят жизнь будущих поколений

Вышла в свет первая цифровая энциклопедия будущего, автором которой стала биолог-исследователь, научный журналист Мария Пази и 24 победителя образовательного проекта «
В энциклопедии юные футурологи рассказывают, как современные подростки видят жизнь в будущем по шести направлениям: «Наука и технологии», «Развлечения», «Образование», «Мода», «Город» и «Медицина». Например, в разделе «Город» рассказывается об умных домах, энергосберегающих технологиях, в «Медицине» — об инновациях в диагностике и лечении. Конкурсанты могли прислать свое видение будущего в любом литературном или изобразительном жанре.
Среди победителей — петербурженка Ульяна Дёмкина, которая написала серию эссе про моду будущего, представляя, как изменится модная индустрия через десятилетия. Например, она предполагает, что появится умная одежда, которая будет подстраиваться под настроение и жизненные ситуации человека.
Энциклопедия с элементами дополненной реальности включена в каталог цифровой библиотеки «Строки». «Внедряя цифровые технологии в образование, мы расширяем возможности обучения, помогая детям из самых отдаленных точек страны лучше сориентироваться в мире современных технологий. Надеемся, что цифровая энциклопедия на стыке технологий и чтения в интерактивном формате будет полезна как сверстникам и родителям, так и учителям, учитывая знания и потребности современных школьников», — отметила руководитель центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.