Легковой оторвало бампер на Петроградской стороне, а водитель оказался в больнице

Серьезная авария на время затруднила движение по одной из крупных магистралей Петроградского района Петербурга. Участники ДТП не обошлись без травм.

Днем 28 сентября на Большом проспекте П.С., возле дома 81, столкнулись несколько легковых машин, сообщил читатель «Фонтанки». Белый автомобиль развернуло поперек дороги, а оторванный бампер отлетел к тротуару.