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    Легковой оторвало бампер на Петроградской стороне, а водитель оказался в больнице

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    1 комментарий
    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Серьезная авария на время затруднила движение по одной из крупных магистралей Петроградского района Петербурга. Участники ДТП не обошлись без травм.

    Днем 28 сентября на Большом проспекте П.С., возле дома 81, столкнулись несколько легковых машин, сообщил читатель «Фонтанки». Белый автомобиль развернуло поперек дороги, а оторванный бампер отлетел к тротуару.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В результате аварии одного из водителей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. Обстоятельства произошедшего уточняются.

    Движение по проспекту в районе места ДТП было затруднено, но к началу пятого часа вечера пробка уже рассосалась.

    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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    Комментарии 1

    pgrad28 Сен 2023 в 16:46
    Где ж они тама так разогнались при извечной пробке???
    +1−0
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