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    Собянин заявил, что страны Азии ведут с Россией экономическую войну и не собираются давать доступ к высоким технологиям

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    94 комментария

    Азиатские компании ведут экономическую войну с Россией на восточных рынках, предоставляя преференции своим компаниям и не собираясь «дарить высокие технологии». Об этом 28 сентября заявил на Московском экономическом форуме мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин отметил, что Запад отрезал России доступ к современным технологиям, но «восточные рынки еще более жестки» и ведут с Москвой «серьезную экономическую войну», не собираясь дарить технологии ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники, пишет РБК.

    Он отметил, что в Азии открыто говорят: «хотите получить какие-то технологии — покупайте в целом продукт». Если Россия говорит, что в лучшем случае нужны комплектующие, то получает ответ: «Мы это понимаем, поэтому не собираемся это делать, по крайней мере не собираемся по нормальным ценам. Вот двойная цена — пожалуйста». Собянин также добавил, что власти стран Азии активно предоставляют своим производителям преференции и демпингуют, что нужно учитывать при планировании экономики.

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    Комментарии 94

    Гость28 Сен 2023 в 17:30
    Да что ты будешь делать. Кругом одни враги. С одной стороны загнивающий Запад, с другой - подлый Восток, с третьей - хитрый и коварный Юг, и только на Севере нас никто не обижает - ни льдины, ни тюлени.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 17:18
    ВВП всё порешает. Водка, икра, блины, праздничный концерт и косоглазые упадут в наши объятия. А когда СССР дарил им и технологии включая атомные и строил заводы, и железные дороги. А в ответ - плати бабки. однако, да по больше, да по живее.
    +0−1
    Гость28 Сен 2023 в 17:13
    Все эти горе управленцы у руля власти забыли , или вообще не знали, что говорил царь Александр третий: У России есть только два верных союзника: армия и флот, остальные в любой момент предадут и сами ополчатся против нас. Путин слаб в борьбе с внутренними и внешними врагами.
    +0−1
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