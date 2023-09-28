Собянин заявил, что страны Азии ведут с Россией экономическую войну и не собираются давать доступ к высоким технологиям

Азиатские компании ведут экономическую войну с Россией на восточных рынках, предоставляя преференции своим компаниям и не собираясь «дарить высокие технологии». Об этом 28 сентября заявил на Московском экономическом форуме мэр столицы Сергей Собянин.



Собянин отметил, что Запад отрезал России доступ к современным технологиям, но «восточные рынки еще более жестки» и ведут с Москвой «серьезную экономическую войну», не собираясь дарить технологии ни в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники, пишет РБК.

