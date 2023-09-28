«Время новых возможностей». Путин на встрече с избранными главами регионов РФ назвал стимул для роста производства

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 28 сентября, встретился с новоизбранными главами российских регионов. В ходе встречи глава государства заявил, что в России наступило время для новых возможностей для роста отечественных производств, а стимулом для роста производства стало внешние давление. Трансляцию мероприятия проводила пресс-служба Кремля.
«Внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах», — сказал российский лидер (цитата по ТАСС).
Также Путин заявил главам регионов, что ключевой фактор для благополучия российских регионов — повышение их доходов, а решение демографических и социальных задач — развитие региональных экономик, укрепление их кадровой, образовательной и технологической базы.
«В этом плане сейчас, безусловно, время новых возможностей и новых подходов», — добавил президент России.