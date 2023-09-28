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    «Время новых возможностей». Путин на встрече с избранными главами регионов РФ назвал стимул для роста производства

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    12 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин в четверг, 28 сентября, встретился с новоизбранными главами российских регионов. В ходе встречи глава государства заявил, что в России наступило время для новых возможностей для роста отечественных производств, а стимулом для роста производства стало внешние давление. Трансляцию мероприятия проводила пресс-служба Кремля.

    «Внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах», — сказал российский лидер (цитата по ТАСС).

    Также Путин заявил главам регионов, что ключевой фактор для благополучия российских регионов — повышение их доходов, а решение демографических и социальных задач — развитие региональных экономик, укрепление их кадровой, образовательной и технологической базы.

    «В этом плане сейчас, безусловно, время новых возможностей и новых подходов», — добавил президент России.

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    Комментарии 12

    Гость28 Сен 2023 в 15:31
    собрались галстуки дорогие показать и часы? развеяться немного?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 15:30
    "Пусть жираф был неправ, но виновен не жираф..."
    Очень бы хотелось узнать, КТО, конкретно, вознес его так высоко.
    С какой целью мы уже догадались.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 15:29
    надоел
    +1−0
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