«Время новых возможностей». Путин на встрече с избранными главами регионов РФ назвал стимул для роста производства

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 28 сентября, встретился с новоизбранными главами российских регионов. В ходе встречи глава государства заявил, что в России наступило время для новых возможностей для роста отечественных производств, а стимулом для роста производства стало внешние давление. Трансляцию мероприятия проводила пресс-служба Кремля.

«Внешнее давление в итоге стало мощным стимулом для роста наших собственных производств, раскрытия собственного потенциала в самых разных сферах», — сказал российский лидер (цитата по ТАСС).