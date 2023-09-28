Три дня до старта нового сезона премии «Фонтанки» — посмотрите, что изменилось

Фото: «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В понедельник, 2 октября, стартует первый этап городской ежегодной премии «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» — номинирование. В этом году аудитория портала предложит и выберет победителей в 10 номинациях, часть которых появилась впервые, а другие сильно изменились по сравнению с предыдущими сезонами. Номинации уже можно увидеть на сайте премии.



Впервые в этом году мы определим лучшего автодилера года. В этой номинации вы сможете назвать тех продавцов автомобилей, которые предлагают самый большой выбор, лучше всего разбираются в марках и моделях, могут предложить самые выгодные условия покупки, а затем быстро и качественно обслуживают и ремонтируют машины.

Еще одна новая номинация — «Торгово-развлекательный центр года». Здесь мы предлагаем читателям назвать ТРК, которые привлекают посетителей большим выбором магазинов разных брендов, ресторанов и кафе, а также развлечениями в виде кинотеатров, аквапарков, спортивных залов и т.п.

Вместо традиционной номинации «Банк года» в этом году будем выбирать из всех компаний, которые лучше всего обращаются с нашими финансами: банки, страховые и лизинговые компании, брокеры и управляющие компании — все, кто помогает сохранить, потратить, вложить и приумножить деньги. Мы назвали эту номинацию «Финансовый сервис года».

Расширили в этом году и номинацию, связанную с образованием: если раньше выдвигать можно было только вуз, то теперь мы говорим об «Учебном заведении года» — то есть о всех средних специальных, профессиональных и высших учебных заведениях, где можно получить знания и освоить профессию после окончания школы.

Несколько лет назад мы уже выбирали общественные и культурные пространства. В этом году будем выбирать «Event-пространство года» — самое лучшее место для проведения мероприятий в Петербурге, с классным дизайном и атмосферой, где можно организовать праздник или прием, конференцию или просто собрать людей для общения. Остаются неизменными такие уже хорошо знакомые читателям и бизнесу номинации, как «Онлайн сервис года», «Сделано в СПб и ЛО», «Загородный отдых», «Работодатель года» и «Сервис года для животных».

Ежегодная премия «ФОНТАНКА.РУ — ПРИЗНАНИЕ И ВЛИЯНИЕ» — это выбор горожанами самых качественных компаний, предприятий и организаций Петербурга. Вместе с читателями мы награждаем лучших по итогам двухступенчатого отбора: номинирования и голосования. И это, без сомнения, народное признание заслуг бизнеса жителями Петербурга.

А пока новый сезон премии не стартовал, предлагаем вспомнить, кто и в какой номинации получил премию «Фонтанки» в 2022 году и как их награждали.

