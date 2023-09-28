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    Песков: повышение расходов на оборону связано с гибридной войной против РФ

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    33 комментария

    Повышение бюджетных расходов на оборонный сектор необходимо в связи с гибридной войной против России и продолжением специальной военной операции, заявил 28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит госагентство ТАСС.

    «Такое повышение абсолютно необходимо, потому что мы живём в состоянии гибридной войны», — заявил во время конференц-колла с журналистами Дмитрий Песков, комментируя повышение расходов на оборону в проекте бюджета на 2024 год.

    В Кремле напомнили, что РФ продолжает специальную военную операцию. По поводу гибридной войны Песков уточнил, что ее развязали против России. «Это требует высоких расходов», — заключил пресс-секретарь президента.

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    Комментарии 33

    Гость28 Сен 2023 в 15:18
    Налоги должны идти на развитие страны...на науку, здоровье граждан, образование...на оборонку в разумных пределах, а не в треть бюджета, проходили это уже, гонку вооружений в которой ссср проиграла и страна развалилась, опять наступаем на те же грабли.
    +1−0
    Гость28 Сен 2023 в 14:56
    Мне все равно, с чем это связанно!
    Я хочу, что бы деньги, которые я плачу государству, шли на здравоохранение, образование, социальные нужды - на то, что бы я жила спокойно, что бы у меня было будущее!
    +7−0
    Гость28 Сен 2023 в 14:53
    сказал чей штаб? не?
    +0−0
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