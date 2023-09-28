Песков: повышение расходов на оборону связано с гибридной войной против РФ

Повышение бюджетных расходов на оборонный сектор необходимо в связи с гибридной войной против России и продолжением специальной военной операции, заявил 28 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит госагентство ТАСС.

«Такое повышение абсолютно необходимо, потому что мы живём в состоянии гибридной войны», — заявил во время конференц-колла с журналистами Дмитрий Песков, комментируя повышение расходов на оборону в проекте бюджета на 2024 год.

В Кремле напомнили, что РФ продолжает специальную военную операцию. По поводу гибридной войны Песков уточнил, что ее развязали против России. «Это требует высоких расходов», — заключил пресс-секретарь президента.