От Италии до Грузии — эксперты подсчитали, сколько стоит отправиться в гастрономическое путешествие, не выходя из дома

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Гастротуризм — популярный формат поездок, но знакомство с кухней и традиционными блюдами разных стран можно совершить и не выходя из дома, а приготовив их самим. Аналитики сервиса «Пятерочка Доставка» подсчитали, что дешевле всего обойдется такое «путешествие» во Францию, а дороже всего — в Японию.

Для подсчета были выбраты известные блюда из Италии, Грузии, Японии, Франции и Греции и рецепты, приближенные к классическим, в расчете на 6 порций. При этом не учитывались продукты, которые обычно есть у каждого на кухне — соль, сахар, перец, растительное или сливочное масло.

Самым бюджетным оказалось блюдо родом из Франции — рататуй. Себестоимость этого овощного блюда из прованса, состоящего из баклажанов, кабачков, помидоров, болгарского перца, лука и смеси прованских трав, обойдется примерно в 175 рублей.

Немного дороже оказалось приготовление грузинского блюда — чахохбили. Для приготовления шести порций рагу из птицы нужно будет потратить около 219 рублей — это стоимость курицы, лука, помидор, болгарского перца, чеснока и хмели-сунели. Приготовление самого популярного десерта итальянской кухни — тирамису — нужно будет потратить 484 рубля. В рецепте печенье савоярди, сыр маскарпоне, яйца, какао-порошок, ванильный экстракт, а также сахар и кофе.

Для того, чтобы приготовить греческую мусаку нужны баклажаны, говяжий фарш, помидоры, репчатый лук, молоко, твердый сыр, яйца, оливковое масло, соль, перец, сушёный орегано, мука, сливочное масло, мускатный орех. Такой набор обойдётся примерно в 600 рублей.

И, наконец, самым дорогим оказалось приготовление японского блюда. На шесть порций роллов «Филадельфия» придется потратить около 859 рублей, что включает сушёные листы нори (2 листа/15 г), слабосолёный лосось, творожный сыр, круглозёрный рис, огурцы, соль, сахар, рисовый уксус и соевый соус для подачи, также можно посыпать готовые роллы кунжутом. Цены на все продукты взяты из приложения сервиса, предпочтение отдавалось товарам собственных торговых марок, которые не уступают по качеству и вкусу аналогичным.

