Балконов и лоджий в новостройках стало больше, а их размер достиг 10–15% площади квартиры

Количество проектов с балконами или лоджиями в России выросло за последние годы на 10–15%. По данным ГК «А101», если до пандемии балконы проектировали примерно в 65% жилых проектов, то после — уже в 80%.



Площади самих балконов при этом увеличиваются — вместо 7–10% от площади квартиры ранее сегодня они достигают— 10–15%.



— Это ответ на запрос покупателей, — говорит руководитель направления разработки продукта ГК «А101» в Санкт-Петербурге Булат Мирзаханов. — Таким пространством удобно пользоваться, так как это уже не просто дополнительное место для хранения велосипеда или комплекта шин зимой. Балкон становится полноценным помещением, где можно поставить рабочий стол, диван или даже повесить гамак, оборудовать мастерскую или целый зимний сад. На просторном балконе можно делать зарядку, заниматься йогой, тут также поместится беговая дорожка или тренажер.

