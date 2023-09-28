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    Очевидцам показалось, что бурильная установка пробила газопровод на съезде с КАД. Объясняем, что происходит на самом деле

    1988
    3 комментария

    Непонятный газовый фонтан встревожил очевидцев и автомобилистов на юго-западе Петербурга утром 28 сентября. «Фонтанка» выяснила, что ЧП там нет.

    «Бурильной установкой пробили газопровод на съезде с КАД в направлении Гостилицкого шоссе. Пожарные и газовая служба на месте, но не подходят к очагу, ожидают перекрытия линии», — рассказывают подписчики в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

    Что происходит на самом деле, пояснили «Фонтанке» в службе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». «На видео запечатлён один из плановых этапов выполнения работ на газопроводе, в ходе которого из продувной свечи под давлением выпускается воздух», — уточнили в компании.

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    Комментарии 3

    Гость28 Сен 2023 в 13:42
    Как то врут уже без огонька, устали бедолаги.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 13:31
    "Свет с Венеры отразился от верхних слоёв атмосферы и вызвал хлопок болотного газа."
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 12:44
    Всё врут!
    +2−1
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