Очевидцам показалось, что бурильная установка пробила газопровод на съезде с КАД. Объясняем, что происходит на самом деле

Непонятный газовый фонтан встревожил очевидцев и автомобилистов на юго-западе Петербурга утром 28 сентября. «Фонтанка» выяснила, что ЧП там нет.
«Бурильной установкой пробили газопровод на съезде с КАД в направлении Гостилицкого шоссе. Пожарные и газовая служба на месте, но не подходят к очагу, ожидают перекрытия линии», — рассказывают подписчики в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте».
Что происходит на самом деле, пояснили «Фонтанке» в службе по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». «На видео запечатлён один из плановых этапов выполнения работ на газопроводе, в ходе которого из продувной свечи под давлением выпускается воздух», — уточнили в компании.