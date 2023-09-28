    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 16

    3 м/с, ю-з

    766мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd96.5eur101.98

    В Петербурге начали активно размножаться листоблошки

    4183
    5 комментариев
    ПоделитьсяПоделиться

    С наступлением осени на деревьях в Петербурге начинают встречаться скопления зеленоватых насекомых. Это листоблошки. Именно в сентябре они ищут себе пару. Вскоре они погибнут, а зимовать будут отложенные ими яйца, рассказывает 28 сентября биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».

    «Свое название листоблошки получили за то, что питаются листьями, пьют из них сок и способны не только летать, но и ловко прыгать — как блохи. Благодаря снимкам макрофотографа Егора Камелева мы можем рассмотреть это насекомое вблизи. У него большие сетчатые крылья и мощные задние лапки. Изначально они зеленого окраса, а со временем приобретают оранжевый, коричневый или даже красный цвет», — рассказывает Павел Глазков.

    На фотографиях, сделанных в парке Политехнического университета, — ольховая листоблошка, она питается соком из листьев ольхи. А вообще в России обитают около сотни разных видов листоблошек. Среди них есть вредители садовых культур: яблоневая листоблошка, грушевая и даже морковная.

    Фото: Егора Камелев / Каждой твари по паре

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    НасекомыеПриродаПавел Глазков
    ЛАЙК2
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    Гость28 Сен 2023 в 09:18
    это потому что в космос ракеты запускают
    +0−0
    Avs715328 Сен 2023 в 09:00
    Блоховотчер - это призвание!
    +0−1
    Гость28 Сен 2023 в 08:57
    Листоблошки – какое милое и трогательное название.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close