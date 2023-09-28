В Петербурге начали активно размножаться листоблошки

С наступлением осени на деревьях в Петербурге начинают встречаться скопления зеленоватых насекомых. Это листоблошки. Именно в сентябре они ищут себе пару. Вскоре они погибнут, а зимовать будут отложенные ими яйца, рассказывает 28 сентября биолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
«Свое название листоблошки получили за то, что питаются листьями, пьют из них сок и способны не только летать, но и ловко прыгать — как блохи. Благодаря снимкам макрофотографа Егора Камелева мы можем рассмотреть это насекомое вблизи. У него большие сетчатые крылья и мощные задние лапки. Изначально они зеленого окраса, а со временем приобретают оранжевый, коричневый или даже красный цвет», — рассказывает Павел Глазков.
На фотографиях, сделанных в парке Политехнического университета, — ольховая листоблошка, она питается соком из листьев ольхи. А вообще в России обитают около сотни разных видов листоблошек. Среди них есть вредители садовых культур: яблоневая листоблошка, грушевая и даже морковная.