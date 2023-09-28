«Вкусвилл» осваивает новый формат магазинов

Ретейлер «Вкусвилл» запустил новые компактные магазины — формат торговых точек площадью от 60 кв. м. Об этом пишет 28 сентября «Коммерсантъ».



По данным базы Роспатента, 20 сентября АО «Вкусвилл» подало заявку на регистрацию товарного знака «Вкусвилл Мини». Он предназначен для нового формата магазинов площадью 60–80 кв. м против обычных для сети 100–250 кв. м, пояснили в компании.



Этот формат тестировался с начала года и сейчас переходит в стадию масштабирования. В Москве и Подмосковье работают уже 113 «Вкусвиллов Мини». Ассортимент таких точек, отмечают в компании, будет зависеть от спроса местных жителей.

