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    «Вкусвилл» осваивает новый формат магазинов

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    2 комментария

    Ретейлер «Вкусвилл» запустил новые компактные магазины — формат торговых точек площадью от 60 кв. м. Об этом пишет 28 сентября «Коммерсантъ».

    По данным базы Роспатента, 20 сентября АО «Вкусвилл» подало заявку на регистрацию товарного знака «Вкусвилл Мини». Он предназначен для нового формата магазинов площадью 60–80 кв. м против обычных для сети 100–250 кв. м, пояснили в компании.

    Этот формат тестировался с начала года и сейчас переходит в стадию масштабирования. В Москве и Подмосковье работают уже 113 «Вкусвиллов Мини». Ассортимент таких точек, отмечают в компании, будет зависеть от спроса местных жителей.

    «Вкусвилл» управляет более 1,4 тысячи магазинов в России. Основан в Москве в 2012 году Андреем Кривенко, в число инвесторов вошёл Baring Vostok. Выручка АО «Вкусвилл» в 2022 году увеличилась на 25,4%, до 203,39 млрд руб., чистая прибыль составила 3,09 млрд руб.

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    Комментарии 2

    Гость28 Сен 2023 в 08:32
    Это также ,через раз, можно травануться.
    +1−2
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