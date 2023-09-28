Мощный взрыв и пожар в Узбекистане. Молнии не было, самолёт не падал, есть пострадавшие, взрывная волна прошла 30 км

Взрыв прогремел ночью 28 сентября в столице Узбекистана Ташкенте. Есть пострадавшие, пока сообщается, что тяжёлых травм не зафиксировано.
По данным МЧС страны, около 2:40 после взрыва на складе ООО «Интер Логистикс» в Сергелинском районе начался пожар. Его удалось локализовать в 5:02, тушение продолжается. «На месте происшествия работают: личный состав сотрудников ГУВД города Ташкента и отраслевой службы, 12 автоцистерн и 4 специально оборудованных автомобиля МЧС, сотрудники скорой помощи», — сообщает МВД. Момент взрыва попал на видео.
Сначала в соцсетях распространились версии, что взрыв произошел в районе международного аэропорта на таможенном складе якобы в результате авиакатастрофы. Эта информация не подтвердилась. На авиасообщение инцидент не повлиял, пишет местное издание Nova24.uz. Ещё одна ошибка связана с переводом. Российские СМИ массово запутались из-за неправильного перевода слова «чақнаш» и начали сообщать, что пожар в Ташкенте произошел из-за удара молнии, на самом деле речь идёт о взрыве, отмечает издание в своём телеграм-канале.
Есть пострадавшие, их везут в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и в его областной филиал. Информации о погибших нет.
Взрывная волна выбила стёкла в окрестных домах, кое-где вынесло оконные рамы и двери. Людей эвакуируют. По словам очевидцев, взрывная волна дошла до города Нуравшан за 30 км от эпицентра. Лёгкие повреждения, по данным Nova24.uz, получила внешняя часть станции «Курувчилар» наземной линии метро, движение поездов не прекращалось.
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