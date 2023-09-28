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    Мощный взрыв и пожар в Узбекистане. Молнии не было, самолёт не падал, есть пострадавшие, взрывная волна прошла 30 км

    28460
    7 комментариев

    Взрыв прогремел ночью 28 сентября в столице Узбекистана Ташкенте. Есть пострадавшие, пока сообщается, что тяжёлых травм не зафиксировано.

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    #Тезкор
    🔥 Таможенный склад портлаганлиги айтилмоқда 😳

    ‼️ ФВВ, 102-103 барчаси шу ерда.

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    69.3K views

    По данным МЧС страны, около 2:40 после взрыва на складе ООО «Интер Логистикс» в Сергелинском районе начался пожар. Его удалось локализовать в 5:02, тушение продолжается. «На месте происшествия работают: личный состав сотрудников ГУВД города Ташкента и отраслевой службы, 12 автоцистерн и 4 специально оборудованных автомобиля МЧС, сотрудники скорой помощи», — сообщает МВД. Момент взрыва попал на видео.

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    Портлаш бўлган пайти 😳👇🏽

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    t.me/MILITSIYA_UZB/99713
    71.3K views

    Сначала в соцсетях распространились версии, что взрыв произошел в районе международного аэропорта на таможенном складе якобы в результате авиакатастрофы. Эта информация не подтвердилась. На авиасообщение инцидент не повлиял, пишет местное издание Nova24.uz. Ещё одна ошибка связана с переводом. Российские СМИ массово запутались из-за неправильного перевода слова «чақнаш» и начали сообщать, что пожар в Ташкенте произошел из-за удара молнии, на самом деле речь идёт о взрыве, отмечает издание в своём телеграм-канале.

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    MILITSIYA UZB | Расмий канал
    MILITSIYA UZB | Расмий канал
    ⚡️⚡️Расмий ахборот Жорий йилнинг 28 сентябрь куни соат 03:00да ФВВ Тошкент шаҳар Бошқармаси навбатчилик қисмидан тушган хабарга кўра, Сергели тумани “Қипчоқ” кўчасида жойлашган “Интер Логистика” МЧЖга тегишли омборхонада чақнаш оқибатида ёнғин келиб чиққан.…
    Ўзбекистон ССВ ёнғин оқибатида жароҳатланганлар борлигини маълум қилди

    Жароҳат олганлар Республика шошилинч тиббий ёрдам илмий маркази ва унинг Тошкент вилоят филиалига олиб келинган.

    Ҳозирча қурбонлар ҳақида маълумот йўқ.

    @Militsiya_Uzb👈🏽
    t.me/MILITSIYA_UZB/99724
    84.3K views

    Есть пострадавшие, их везут в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и в его областной филиал. Информации о погибших нет.

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    NOVA24 — LIVE
    NOVA24 — LIVE
    ⚡️На месте происшествия создан штаб МЧС, развернута специальная лаборатория для установления причин взрыва и пожара.
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    ❗️Обстановка в жилых районах возле эпицентра взрыва: людей эвакуируют, пострадавших госпитализируют, множество домов получили повреждения, передаёт корреспондент NOVA24.
    t.me/nova24live/51720
    17.3K views

    Взрывная волна выбила стёкла в окрестных домах, кое-где вынесло оконные рамы и двери. Людей эвакуируют. По словам очевидцев, взрывная волна дошла до города Нуравшан за 30 км от эпицентра. Лёгкие повреждения, по данным Nova24.uz, получила внешняя часть станции «Курувчилар» наземной линии метро, движение поездов не прекращалось.

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    NOVA24 — LIVE
    NOVA24 — LIVE
    «Вот здесь мы лежали с детьми, окна все разбились»: большинство квартир возле эпицентра взрыва пострадали в результате происшествия, сообщает корреспондент NOVA24.
    В одной из квартир от взрывной волны люстра рухнула прямо возле детской кроватки.
    t.me/nova24live/51737
    10.2K views

    Новость дополняется.

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    Комментарии 7

    Гость28 Сен 2023 в 09:07
    Кошмар, столько грузов пропало.
    Ещё не известно есть ли человеческие жертвы.
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 09:04
    А как она так белье повесила..??(на первом видео канал- Нова 24)
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 08:58
    Нужно название статьи поменять. "Ночью в Узбекистане знатно хлопнуло. Хлопок так хлопнуло. Отзвуки хлопка раздавались на расстоянии в 30 км".
    +0−0
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