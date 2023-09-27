Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука потребовала раздела имущества спустя семь лет после развода

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук подала иск в Симоновский районный суд Москвы на раздел имущества, сообщает 27 сентября Starhit.



В исковом заявлении говорится о расторжении соглашения, заключенного бывшими супругами во время развода в 2016 году. Причина, судя по документу, заключается в том, что Федор Бондарчук «существенно нарушил пункт соглашения в части не перечисления денежных средств», отмечает издание.

Ранее в интервью Ксении Собчак Светлана Рудская (девичья фамилия, которую бывшая жена режиссера, по ее признанию, в паспорте никогда не меняла на Бондарчук) рассказывала, что у нее есть финансовая «договоренность с Федором Сергеевичем, которую он абсолютно четко выполняет».