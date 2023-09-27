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    Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука потребовала раздела имущества спустя семь лет после развода

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    11 комментариев

    Модель и телеведущая Светлана Бондарчук подала иск в Симоновский районный суд Москвы на раздел имущества, сообщает 27 сентября Starhit.

    В исковом заявлении говорится о расторжении соглашения, заключенного бывшими супругами во время развода в 2016 году. Причина, судя по документу, заключается в том, что Федор Бондарчук «существенно нарушил пункт соглашения в части не перечисления денежных средств», отмечает издание.

    Ранее в интервью Ксении Собчак Светлана Рудская (девичья фамилия, которую бывшая жена режиссера, по ее признанию, в паспорте никогда не меняла на Бондарчук) рассказывала, что у нее есть финансовая «договоренность с Федором Сергеевичем, которую он абсолютно четко выполняет».

    В 2016 году вирусным стало интервью журналу Tatler, в котором Светлана Бондарчук рассказала, что «жизнь ее побросала» и что после развода и переезда в 300-метровую квартиру на Патриарших прудах ей пришлось снять отдельную однушку для «освященных красными дорожками платьев».

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    Светлана БондарчукРазводРаздел имущества
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    Комментарии 11

    Гость27 Сен 2023 в 22:11
    "Я Вами доведена до точки сборки!
    Вы меня под Пинк Флойд невинности лишили и к цзен-буддизму пристрастили, а сами - жениться на другой задумали!
    Никакой посторонней женитьбы!
    И деньги тут не причем.
    Я ими и пользоваться не умею.
    А вот Вы мною попользовались, и бросить захотели?
    Не выйдет."..тчк..)
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 22:02
    Дык, онЭ же все поделили? На что она рассчитывает то?! А дети то ихние какого возраста уже? Или кого в подоле принесла?!
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 21:59
    А по таким искам разве не 3 года срок давности?
    +0−0
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