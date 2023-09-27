На аукционе продадут фрагмент приборной панели «Москвича», в котором разбился Виктор Цой.

Фрагмент передней панели, автомобиля, на котором разбился Виктор Цой, выставлен на продажу концертным директором группы «Кино» (1988–1989 гг.) Юрием Белишкиным. Организатором аукциона будет та же организация, которая в 2018 году продала паспорт Цоя и регистрационный знак его «Москвича-2141» — аукционный дом «Литфонд». Аукцион состоится 28 сентября.

В 2018 году номер автомашины Цоя был продан с молотка за 2 миллиона рублей — по стартовой цене. В нынешней ситуации начальная стоимость куска торпедо — 250 тысяч рублей. Судя по фотографиям, на аукцион выставлен центральный фрагмент панели — справа от комбинации приборов, над магнитолой.