На аукционе продадут фрагмент приборной панели «Москвича», в котором разбился Виктор Цой.

Фрагмент передней панели, автомобиля, на котором разбился Виктор Цой, выставлен на продажу концертным директором группы «Кино» (1988–1989 гг.) Юрием Белишкиным. Организатором аукциона будет та же организация, которая в 2018 году продала паспорт Цоя и регистрационный знак его «Москвича-2141» — аукционный дом «Литфонд». Аукцион состоится 28 сентября.
В 2018 году номер автомашины Цоя был продан с молотка за 2 миллиона рублей — по стартовой цене. В нынешней ситуации начальная стоимость куска торпедо — 250 тысяч рублей. Судя по фотографиям, на аукцион выставлен центральный фрагмент панели — справа от комбинации приборов, над магнитолой.
Размер артефакта примерно с лист А4. На нижней стороне несколько надписей авторучкой — «Витьки чуток тут осталось», «Цой спокоен», «Не спи!», «Не кури».
Юрий Белишкин в 80-х годах прошлого века организовывал много рок-концертов, в том числе для группы «Кино». В 90-х годах он начал продюсировать группу последователей Цоя «Виктор». Рукописная пояснительная записка к аукционному лоту рассказывает, что фрагмент автомобильной панели ему подарил в 2014 году один из поклонников Виктора Цоя.
В своих социальных сетях и в пояснении к лоту, Белишкин сообщает, что борется с тяжелой болезнью, и деньги ему именно для этого.