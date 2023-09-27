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    На аукционе продадут фрагмент приборной панели «Москвича», в котором разбился Виктор Цой.

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    4 комментария

    Фрагмент передней панели, автомобиля, на котором разбился Виктор Цой, выставлен на продажу концертным директором группы «Кино» (1988–1989 гг.) Юрием Белишкиным. Организатором аукциона будет та же организация, которая в 2018 году продала паспорт Цоя и регистрационный знак его «Москвича-2141» — аукционный дом «Литфонд». Аукцион состоится 28 сентября.

    В 2018 году номер автомашины Цоя был продан с молотка за 2 миллиона рублей — по стартовой цене. В нынешней ситуации начальная стоимость куска торпедо — 250 тысяч рублей. Судя по фотографиям, на аукцион выставлен центральный фрагмент панели — справа от комбинации приборов, над магнитолой.

    Размер артефакта примерно с лист А4. На нижней стороне несколько надписей авторучкой — «Витьки чуток тут осталось», «Цой спокоен», «Не спи!», «Не кури».

    Юрий Белишкин в 80-х годах прошлого века организовывал много рок-концертов, в том числе для группы «Кино». В 90-х годах он начал продюсировать группу последователей Цоя «Виктор». Рукописная пояснительная записка к аукционному лоту рассказывает, что фрагмент автомобильной панели ему подарил в 2014 году один из поклонников Виктора Цоя.

    В своих социальных сетях и в пояснении к лоту, Белишкин сообщает, что борется с тяжелой болезнью, и деньги ему именно для этого.

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    Комментарии 4

    Гость27 Сен 2023 в 18:47
    Скоро мощи Цоя выставят. Кстати, у меня есть билет с его автографом, году в 86-м приезжал в ДК ОЦМ г.Кирова. Тогда ещё ажиотажа не было, сидел свободно в фойе и раздавал автографы всем желающим.
    +1−0
    Гость27 Сен 2023 в 18:44
    Цой разбился на мотоцикле
    +0−0
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