Путин дал Минздраву неделю, чтобы помочь диабетикам

Владимир Путин в ходе совещания с правительством обратил внимание на дефицит устройств мониторинга глюкозы, сообщает 27 сентября «Коммерсантъ». Президент РФ дал главе Минздрава Михаилу Мурашко неделю, чтобы продумать меры по улучшению ситуации.
Привлек внимание Путина к проблемам больных диабетом руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта» Михаил Кузнецов. После выступления Кузнецова президент переадресовал вопрос Мурашко.
«Через недельку всё-таки мне еще раз передоложите, что и как вы предполагаете сделать в ближайшее время, чтобы ситуацию изменить к лучшему, в нужном нам направлении», — сказал Путин.
Как уточняет «Ъ», перебои с поставками в Россию аппаратов для мониторинга уровня глюкозы Medtronic начались на прошлой неделе. Часть комплектующих попала под санкции США. На российском рынке осталась продукция другой американской компании, но она не подходит детям младше четырех лет.
По статистике Минздрава, в 2021 году количество больных диабетом достигло 5,2 миллиона человек, среди них — более 50 тысяч детей.
Понять динамику проблемы помогут другие цифры — в ноябре 2022 года ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» сообщало, что в 2021 году было выявлено 300 тысяч новых пациентов с сахарным диабетом, а в 2022 (на тот момент год еще не закончился) — 345 тысяч.
Ранее специалисты заявляли, что еще примерно 5 миллионов россиян уже больны диабетом, но пока еще просто не знают о своем диагнозе.