В Кремле рассказали о причинах начала спецоперации: новости СВО за 27 сентября

В Кремле напомнили, кто виноват в Украинском кризисе Фото: Артём Устюжанин / E1.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 27 сентября.



США обвинили Путина в расширении НАТО, а в Кремле напомнили, кто виноват в украинском кризисе Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон сегодня обратилась к Владимиру Путину, обвинив его в расширении НАТО. Об этом рассказали Reuters.

— Защита демократии на Украине, расширение НАТО… Кстати, очень жаль, Владимир, но вы сами это навлекли, — заявила Хилари Клинтон.

В Кремле отреагировали на заявления бывшего госсекретаря США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о «многочисленных волнах» расширения альянса.



— Наверное, нужно напомнить госпоже Клинтон, что приближение НАТО и инфраструктуры альянса к нашим границам, затем настойчивое предложение Путина обсудить эту ситуацию и выйти на подписание документа, а также решительный отказ стран Запада это обсуждать — совершенно ясно становится, что стало причиной начала СВО, — отметил Песков. 400 незаконно мобилизованных вернулись домой 400 человек, призванных на службу, несмотря на наличие оснований для отсрочки, были демобилизованы. Об этом сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова.

— У нас поступало огромное количество обращений, что призвали и тех, кого не должны были призывать. У кого было четверо детей, заболевания, позволяющие предоставить отсрочку. Таких демобилизаций только по моей линии было более 400, — завила Татьяна Москалькова на координационном совете уполномоченных по ЦФО.

Криптобиржа Binance уходит из России Криптовалютная биржа Binance объявила об уходе из России. Об этом заявил директор по соблюдению нормативных требований биржи Ной Перлман. Сообщение о завершении работы в России опубликовано на сайте компании.

— Смотря в будущее, мы признаём, что работа в России несовместима со стратегией Binance по соблюдению требований, — написал Ной Перлман.



Биржа уже заключила соглашение о продаже всего российского бизнеса компании CommEX. Переход пользователей на новую платформу будет планомерным и займет до одного года. Binance закроет все бизнес-направления в России в течение нескольких месяцев.



В Запорожской области задержали диверсантов Силовики задержали несколько человек, причастных к диверсии в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. — При активном содействии задержанной ранее за хранение боеприпасов и содействие ВСУ гражданки Украины были получены сведения о местах нахождения схронов и лицах, причастных к диверсионной деятельности на территории Бердянска и Бердянского района, — передает издание слова правоохранительных органов.

Дома у задержанной, о которой говорят силовики, обнаружили боеприпасы и взрывчатые вещества.

Украина отказалась участвовать в турнирах УЕФА вместе с русскими Украинская ассоциация футбола заявила, что Украина не будет участвовать в турнирах УЕФА из-за приглашения на соревнования русских команд. Информация об этом опубликована на официальном сайте ассоциации.

— УАФ настаивает на сохранении предыдущих решений УЕФА и ФИФА по недопущению всех российских команд к участию в международных соревнованиях под эгидой данных организаций, — заявили в футбольной ассоциации.

Так УАФ отреагировала на решение УЕФА допустить российские юниорские футбольные сборные до международных соревнований. В организации заявили, что, запрещая детям участвовать в соревнованиях, «мы не только не признаём и не поддерживаем фундаментальное право на их целостное развитие, но и прямо дискриминируем их».



Россия внесла в черный список начальника штаба обороны Британии Россия ввела персональные санкции против 23 жителей Британии. Среди тех, кто попал в черный список, — начальник Штаба обороны вооруженных сил Великобритании Тони Радакин, сообщается на сайте МИДа.



По словам ведомства, Радакин курирует подготовку ВСУ на британской территории. Также под санкции попали глава Объединенного разведывательного комитета Мадлен Алессандри и председатель совета директоров британской оборонной компании BAE Systems (производит такую военную технику, как Bradley, Challenger 2, Paladin) Крессида Хогг.

Полный список попавших под санкции британцев МИД не опубликовал.