Дорогу от трассы «Скандинавия» до Первомайского отремонтировали раньше срока

Новый асфальт уложили на 10-километровом участке, ведущем от «Скандинавии» к поселкам Первомайское и Ольшаники, сообщили 27 сентября в пресс-службе администрации Ленобласти. На нем также заменили водопропускные трубы и очистили полосу отвода. Сейчас дорожники заканчивают наносить разметку и устанавливать «лежачих полицейских» и автобусные остановки.

Дорожники обновили оживленную дорогу, примыкающую к федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленинградской области. Первоначально ее планировалось доделать через год.

Обновленный участок соединяет населенные пункты с федеральной трассой «Скандинавия» и связывает Выборгский и Приозерский районы Ленобласти. Ремонт ему понадобился из-за значительно возросшей интенсивности движения. По контракту работы должны были завершить в сентябре 2024 года, но дорожники смогли выполнить их раньше срока.

Помимо этого, к концу июня 2024 года завершится проектирование светофора на главном перекрестке Старовыборгского шоссе и отремонтированной трассы в Первомайском.