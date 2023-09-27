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    Водитель «Инфинити» в Новосибирске припарковался на месте инвалида-колясочника и избил его отца

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    21 комментарий

    Следственный комитет РФ обратил внимание на дорожный конфликт из-за инвалидной парковки в Новосибирске. Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области представить доклад о результатах проверки «информации об избиении отца инвалида», сообщает СК 27 сентября в своём телеграм-канале.

    Об инциденте рассказал 26 сентября новосибирский паблик «АСТ-54» со ссылкой на мать инвалида, живущего в микрорайоне Горский. Юноша имеет диагноз ДЦП и передвигается на инвалидной коляске, по городу родители возят его в семейном автомобиле. Районная администрация несколько лет назад выделила семье персональное парковочное место, оно оборудовано специальным знаком и столбиками. По словам матери, днём 24 сентября они с сыном приехали домой после утренних дел и обнаружили, что парковка для инвалидов занята автомобилем «Инфинити». Женщина попинала колёса, чтобы включить сигнализацию, но та не сработала, хозяин не появился. Она вызвала ГИБДД и уехала. Вечером вернулась — «Инфинити» там же. Снова позвонила в ГИБДД. Полицейские, видимо, нашли хозяина «Инфинити», и вскоре он вышел во двор.

    «На мою съёмку телефоном его отъезда начал хамить, угрожал повредить и угнать наше авто, ударил моего мужа. Мы встали на своё место, пошли домой. Он вернулся и решил дальше продолжить конфликт, ещё раз ударил моего мужа», — рассказывает женщина.

    На помощь пришёл сосед, после его вмешательства владелец «Инфинити» ретировался.

    «По изложенным в СМИ фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области организована проверка (ст. 213 УК РФ — «Хулиганство»)», — отмечается в сообщении СК.

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    Комментарии 21

    Гость27 Сен 2023 в 14:59
    Нашелся, защитник всех обездоленных,борец с намывами и охранниками ,может он вчерашнее видео осмелится посмотреть и сам возбудится или поручит кому.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 14:56
    Все желающие становится на места для инвалидов легко могут получить это право на полностью законном основании.
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 14:55
    Полицай? Чинушка?
    +1−0
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