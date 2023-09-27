Водитель «Инфинити» в Новосибирске припарковался на месте инвалида-колясочника и избил его отца

Следственный комитет РФ обратил внимание на дорожный конфликт из-за инвалидной парковки в Новосибирске. Председатель комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области представить доклад о результатах проверки «информации об избиении отца инвалида», сообщает СК 27 сентября в своём телеграм-канале.



Об инциденте рассказал 26 сентября новосибирский паблик «АСТ-54» со ссылкой на мать инвалида, живущего в микрорайоне Горский. Юноша имеет диагноз ДЦП и передвигается на инвалидной коляске, по городу родители возят его в семейном автомобиле. Районная администрация несколько лет назад выделила семье персональное парковочное место, оно оборудовано специальным знаком и столбиками. По словам матери, днём 24 сентября они с сыном приехали домой после утренних дел и обнаружили, что парковка для инвалидов занята автомобилем «Инфинити». Женщина попинала колёса, чтобы включить сигнализацию, но та не сработала, хозяин не появился. Она вызвала ГИБДД и уехала. Вечером вернулась — «Инфинити» там же. Снова позвонила в ГИБДД. Полицейские, видимо, нашли хозяина «Инфинити», и вскоре он вышел во двор.

