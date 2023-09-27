Более половины покупателей элитного жилья в Петербурге предпочитают платить в рассрочку

Летом этого года 58% сделок с элитной недвижимостью в Петербурге совершили в рассрочку. По данным «Петербургской недвижимости», доля ипотечных сделок в этом сегменте составила 33%.



— Колебания на ипотечном рынке и повышение процентной ставки на элитной недвижимости практически не сказываются, в отличие от масс-маркета, — объясняет руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. — С одной стороны, более высокая стоимость элитных объектов не позволяет использовать ипотечные госпрограммы, с другой — застройщики предлагают рассрочки с длительным периодом, и платежеспособная аудитория считает именно их более удобным способом купить элитное жилье.

