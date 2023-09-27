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    Более половины покупателей элитного жилья в Петербурге предпочитают платить в рассрочку

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    Летом этого года 58% сделок с элитной недвижимостью в Петербурге совершили в рассрочку. По данным «Петербургской недвижимости», доля ипотечных сделок в этом сегменте составила 33%.

    — Колебания на ипотечном рынке и повышение процентной ставки на элитной недвижимости практически не сказываются, в отличие от масс-маркета, — объясняет руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольга Трошева. С одной стороны, более высокая стоимость элитных объектов не позволяет использовать ипотечные госпрограммы, с другой — застройщики предлагают рассрочки с длительным периодом, и платежеспособная аудитория считает именно их более удобным способом купить элитное жилье.

    На объекты премиум-сегмента летом этого года пришлось 15% (630 тыс. кв. м) от общего объема предложения жилья в Санкт-Петербургской агломерации. 35% покупателей премиальной недвижимости в Петербурге были из регионов — чаще всего из Москвы, ХМАО и Красноярского края. Что касается локаций, то в структуре спроса на элитные объекты 73% приходится на Петроградский район, далее идет Василеостровский район с долей 18%.

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