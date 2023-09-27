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    Петербурженка «воскресла» спустя 14 лет. Ее «похоронил» бывший муж

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    15 комментариев

    Житель Петербурга «похоронил» свою бывшую жену, однако она оказалась жива. Правда, он об этом уже никогда не узнает. Об удивительном «воскрешении» рассказали в пресс-службе городских судов Петербурга 27 сентября.

    История началась еще в 1995 году. Тогда 29-летняя Светлана жила с уже бывшим мужем в одной квартире и в какой-то момент решила съехать. Девушка собрала вещи и ушла, ничего не сказав экс-супругу. Однако ее бывший муж Теймураз, видимо, не хотел так скоро расставаться с возлюбленной и принялся искать девушку. В милиции мужчине никак не смогли помочь.

    Но Теймураз не успокоился даже спустя 14 лет. В 2009 году он пришел с этой историей в суд. Теперь и там начали искать Светлану: направили запросы, допросили друзей, однако ответов не было. 10 июля 2009 года девушку признали умершей.

    Однако в 2021 году Светлана неожиданно объявилась в Петербурге и узнала, что юридически она мертва. Женщина обратилась в суд. В иске она указала, что 23 года проживала в Шри-Ланке — с 1998-го по 2021 год. Она пояснила, что сбежала от бывшего мужа, на острове работала гидом и переводчиком. У нее даже были документы — паспорт гражданина РФ, выданный посольством России в Шри-Ланке. На родину женщина вернулась из-за пандемии, так как туристический бизнес на острове впал в анабиоз. В России она обратилась в миграционную службу для оформления паспорта и узнала, что ее уже как 14 лет юридически не существует.

    Светлана, естественно, попросила суд отменить решение о ее смерти. Тогда в качестве заинтересованного лица в заявлении выступал Теймураз. Но когда правоохранители начали искать бывшего мужа Светланы, оказалось, что он уже умер.

    В итоге Смольнинский районный суд Петербурга отменил решение от 2009 года и «воскресил» Светлану.

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    Комментарии 15

    Гость27 Сен 2023 в 14:40
    Петербурженка «воскресла»
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 14:40
    «девушка» :))
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 14:37
    вторая серия: Возвращение Таймураза!
    пошел за попкорном )))
    +0−0
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