Петербурженка «воскресла» спустя 14 лет. Ее «похоронил» бывший муж

Житель Петербурга «похоронил» свою бывшую жену, однако она оказалась жива. Правда, он об этом уже никогда не узнает. Об удивительном «воскрешении» рассказали в пресс-службе городских судов Петербурга 27 сентября.

История началась еще в 1995 году. Тогда 29-летняя Светлана жила с уже бывшим мужем в одной квартире и в какой-то момент решила съехать. Девушка собрала вещи и ушла, ничего не сказав экс-супругу. Однако ее бывший муж Теймураз, видимо, не хотел так скоро расставаться с возлюбленной и принялся искать девушку. В милиции мужчине никак не смогли помочь.

Но Теймураз не успокоился даже спустя 14 лет. В 2009 году он пришел с этой историей в суд. Теперь и там начали искать Светлану: направили запросы, допросили друзей, однако ответов не было. 10 июля 2009 года девушку признали умершей.

Однако в 2021 году Светлана неожиданно объявилась в Петербурге и узнала, что юридически она мертва. Женщина обратилась в суд. В иске она указала, что 23 года проживала в Шри-Ланке — с 1998-го по 2021 год. Она пояснила, что сбежала от бывшего мужа, на острове работала гидом и переводчиком. У нее даже были документы — паспорт гражданина РФ, выданный посольством России в Шри-Ланке. На родину женщина вернулась из-за пандемии, так как туристический бизнес на острове впал в анабиоз. В России она обратилась в миграционную службу для оформления паспорта и узнала, что ее уже как 14 лет юридически не существует.