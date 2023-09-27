Средняя площадь квартир в новостройках Петербурга за год сократилась на 3% и продолжит уменьшаться

За последний год средний метраж квартиры в новостройке в Санкт-Петербурге уменьшился на 3%. По данным аналитиков GloraX, сегодня ее средняя площадь составляет 46,8 кв. м, хотя еще в сентябре 2022 года была 48,4 кв.м.



Исследование компании показало, что за год объем предложения в пересчете на квартиры увеличился на 1% (до 58 тыс. шт.), а в квадратных метрах — на на 2% (до 2 726 тыс. кв. м). Такая закономерность свидетельствует об уменьшении средней площади квартир.



В комфорт-классе, на который приходится 56% предложения, средняя площадь квартиры составляет 44,9 кв. м.