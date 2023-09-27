Средняя площадь квартир в новостройках Петербурга за год сократилась на 3% и продолжит уменьшаться

За последний год средний метраж квартиры в новостройке в Санкт-Петербурге уменьшился на 3%. По данным аналитиков GloraX, сегодня ее средняя площадь составляет 46,8 кв. м, хотя еще в сентябре 2022 года была 48,4 кв.м.
Исследование компании показало, что за год объем предложения в пересчете на квартиры увеличился на 1% (до 58 тыс. шт.), а в квадратных метрах — на на 2% (до 2 726 тыс. кв. м). Такая закономерность свидетельствует об уменьшении средней площади квартир.
В комфорт-классе, на который приходится 56% предложения, средняя площадь квартиры составляет 44,9 кв. м.
Тренд на снижение площади квартир начался несколько лет назад — на фоне роста стоимости жилья и снижения доходов люди стали выбирать более компактные планировки. Сегодня покупатели готовы отказаться от бесполезной площади — просторных коридоров, больших спален площадью более 15 кв. м, а в высоких ценовых сегментах — от дополнительных помещений, таких как зимний сад, сигарная и т.д.
Уменьшение средней площади квартиры также связано с увеличением доли студий и малогабаритных однушек в предложении, а это, в свою очередь, вызвано изменениями образа жизни и менталитета россиян. Если ранее несколько поколений могли жить в одной большой квартире, то сегодня молодые люди предпочитают перебраться в собственное жилье, выбирая компактные студии в качестве первого жилья. По данным аналитиков, возможность заказать готовую еду или поесть вне дома меняет отношение к жилью настолько, что уже встречаются запросы на проектирование квартир без кухни.
—Сокращение средней площади жилья и увеличение доли малогабаритных однокомнатных квартир и студий — устойчивый тренд, — отметил Сергей Гусев, директор департамента КИР и ценообразования GloraX. — Покупатели выбирают компактные варианты и таким образом снижают общий бюджет покупки. Также площади сокращаются во многом за счет отказа от невостребованных сегодня просторных коридоров в самих квартирах и развития общественных пространств внутри жилых комплексов.
Аналитики подчеркивают, что доля малогабаритных квартир в предложении новостроек в крупных городах продолжит увеличиваться, а средняя площадь жилья — сокращаться. Жизнь в городах — это высокие цены на жилье, ограниченное количество земли под застройку и высокая концентрация населения, так что это закономерный тренд развития рынков недвижимости.