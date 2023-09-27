В 2024 году в Новосаратовке введут детский садик на 325 детей

В Новосаратовке началось строительство детского садика на 325 детей. Как сообщает Группа ЦДС, его планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.



В трехэтажном здании детского сада расположатся 14 групповых помещений, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для кружков, мастерская, кабинеты психолога и логопеда, медицинский и пищевой блоки, административные и хозяйственные помещения.

Группы для самых младших детей расположатся на первом этаже, у каждой будет свой отдельный вход.



На благоустроенной территории около садика оборудуют игровые и спортивные площадки с газонным и резиновым покрытием, навесы с ящиками для игрушек, а также площадки для массовых мероприятий. Коляски, самокаты, велосипеды и санки можно будет оставить на велопарковке или под навесами.

