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    В 2024 году в Новосаратовке введут детский садик на 325 детей

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    1 комментарий

    В Новосаратовке началось строительство детского садика на 325 детей. Как сообщает Группа ЦДС, его планируют ввести в эксплуатацию в четвертом квартале 2024 года.

    В трехэтажном здании детского сада расположатся 14 групповых помещений, залы для занятий музыкой и физкультурой, помещения для кружков, мастерская, кабинеты психолога и логопеда, медицинский и пищевой блоки, административные и хозяйственные помещения.

    Группы для самых младших детей расположатся на первом этаже, у каждой будет свой отдельный вход.

    На благоустроенной территории около садика оборудуют игровые и спортивные площадки с газонным и резиновым покрытием, навесы с ящиками для игрушек, а также площадки для массовых мероприятий. Коляски, самокаты, велосипеды и санки можно будет оставить на велопарковке или под навесами.

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    Комментарии 1

    Гость27 Сен 2023 в 14:51
    В Усть-Жопинске открою туалет с 3мя посадочными местами, а Новожопинске открыли контейнерную площадку для сбора мусора!!! Ура товарищи!!!
    +0−0
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