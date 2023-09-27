Швеция запретила компании Ericsson поставлять оборудование в Россию по контрактам, заключенным до февраля 2022 года

Правительство Швеции запретило компании Ericsson поставлять оборудование в Россию, несмотря на то, что она дважды просила шведскую инспекцию по стратегическим продуктам позволить исполнить обязательства перед российскими партнерами по договорам, заключенным до 26 февраля 2022 года. Об этом 27 сентября пишут «Ведомости».
О запрете стало известно из документов по иску оператора Tele2 к ООО «Сател ТВК», которое поставляет оборудование Ericsson в Россию. В материалах дела указано, что юридический запрет властей Швеции лишил компанию Ericsson AB возможности экспортировать свое оборудование в РФ не только истцу, но и любым другим клиентам в России.
Оператор Tele2 через Арбитражный суд Москвы требовал от Ericsson поставить оборудование по договору от 30 июля 2014 года, а также выплатить неустойку в размере 4,1 млрд евро. Суд отказал Tele2 в требовании обязать передать оборудование, но принял решение взыскать неустойку за просрочку сроков поставленного ранее.