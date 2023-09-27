    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, южн

    772мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.24eur101.99

    Резиновая лодка и катер столкнулись на Волге, погиб человек

    1061
    1 комментарий

    Один человек погиб в результате ЧП на воде в Саратовской области рано утром 27 сентября. Об этом сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрий Юрин в своём телеграм-канале.

    На Волге у села Усть-Курдюм (Гагаринский район) произошло столкновение катера и резиновой лодки. Информация об аварии поступила в службу 112 в 4:32 по местному времени (3:32 мск).

    «В результате происшествия погиб мужчина. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — написал Юрин.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ВолгаЧП на водеСаратовская область
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    ProstoZloy27 Сен 2023 в 10:21
    Даже странно, почему до сих пор у нас в городе нет свободного проката гидроциклов и надувных лодок для "прогулок по рекам и каналам". Это ж сколько бабла потерял бизнес - шеринговый и похоронный!
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close