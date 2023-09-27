Резиновая лодка и катер столкнулись на Волге, погиб человек

Один человек погиб в результате ЧП на воде в Саратовской области рано утром 27 сентября. Об этом сообщает начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения областного правительства Юрий Юрин в своём телеграм-канале.



На Волге у села Усть-Курдюм (Гагаринский район) произошло столкновение катера и резиновой лодки. Информация об аварии поступила в службу 112 в 4:32 по местному времени (3:32 мск).



«В результате происшествия погиб мужчина. Все обстоятельства произошедшего выясняются», — написал Юрин.

