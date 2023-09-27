    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 13

    1 м/с, южн

    772мм

    76%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd96.24eur101.99

    Подросток сгорел заживо в Красноярском крае

    3990
    9 комментариев

    15-летний подросток погиб от сильных ожогов в Туруханском районе Красноярского края. Ведётся проверка обстоятельств ЧП, сообщает 27 сентября прокуратура Красноярского края.

    Трагедия случилась минувшим вечером в селе Туруханск. Местные жители заметили, что на улице горит человек. Оказалось, что это подросток. Его потушили и доставили в медицинское учреждение. Спасти его не удалось: он получил более 50% ожогов тела. На фотографиях прокуратуры — канистра и обугленные стены сарая.

    Про семью мальчика известно, что она характеризуется положительно, на учетах в органах профилактики не состоит.

    «В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка всем обстоятельствам», — отмечается в сообщении.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Подросток погибКрасноярский край
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ18

    Комментарии 9

    BobCat227 Сен 2023 в 10:17
    Так вроде на других ресурсах пишут, что причина "несчастная любовь", и нет там никакой пропаганды. Хотя по факту - полнейшая халатность родителей...
    +2−0
    Гость27 Сен 2023 в 10:11
    Пал жертвой западной пропаганды из интернета.
    +1−1
    Гость27 Сен 2023 в 10:02
    Спички детям не игрушка!!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close