Подросток сгорел заживо в Красноярском крае

15-летний подросток погиб от сильных ожогов в Туруханском районе Красноярского края. Ведётся проверка обстоятельств ЧП, сообщает 27 сентября прокуратура Красноярского края.
Трагедия случилась минувшим вечером в селе Туруханск. Местные жители заметили, что на улице горит человек. Оказалось, что это подросток. Его потушили и доставили в медицинское учреждение. Спасти его не удалось: он получил более 50% ожогов тела. На фотографиях прокуратуры — канистра и обугленные стены сарая.
Про семью мальчика известно, что она характеризуется положительно, на учетах в органах профилактики не состоит.
«В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего, дана правовая оценка всем обстоятельствам», — отмечается в сообщении.